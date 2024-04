Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nową, darmową aplikację mobilną dla posiadaczy dronów – DroneTower, która ma ułatwiać im zgłaszanie lotów i sprawdzanie warunków w danej lokalizacji. Ma, ale na razie tego robić nie będzie po prostu nie działa. Co się stało?

Operatorzy dronów z pewnością pamiętają aplikację Droneradar. Swego czasu niesamowicie ułatwiała ona loty pozwalając nie tylko sprawdzić możliwość odbycia lotu w danej lokalizacji, ale także zgłaszać swoje loty i „widzieć” inne działające w okolicy drony. Dzięki zintegrowaniu zaś systemem PansaUTM Droneradar stał się nawet przez chwilę oficjalnym narzędziem do koordynowania wszelkich operacji bezzałogowych statków powietrznych.

No ale to już historia, bo Droneradar przestał być wspierany i tym samym dokonał swojego żywota w sierpniu 2023 roku. Pozostawił jednak użytkowników dronów z dużo mniej wygodnym obowiązkiem korzystania z tymczasowego rozwiązania w postaci dedykowanej strony checkin.pansa.pl. Oficjalne plany zakładały szybkie pojawienie się nowej, dedykowanej dronom aplikacji mobilnej. No ale plany to jedno, a rzeczywistość drugie. Dość powiedzieć, że zapowiadana od wielu miesięcy nowa aplikacji zadebiutowała dopiero w dniu 15 kwietnia 2024. No i byłby to chyba powód do świętowania – w końcu można będzie prosto, wygodnie i całkowicie legalnie zgłaszać swoje loty. Niestety, już na wstępie pojawiły się pierwsze, niemałe problemy.

DroneTower – niezbędne narzędzie każdego droniarza, które nie działa

Ponad 10 tysięcy pobrań w Google Play – jak widać zainteresowanie nową aplikacją jest całkiem spore. Kłopot w tym, że DroneTower aktualnie nie działa. Wiem, bo próbowałem uruchomić. Co się stało? Niektórzy twierdzą, że system nie wytrzymał naporu chętnych do przetestowania nowego narzędzia. Inni – ci którym udało się pobrać apkę, uruchomić ją i się zarejestrować (bo i z tym były ponoć problemy) zwracają uwagę na liczne błędy, w tym złe oznaczenie stref przestrzeni powietrznej.

Tak czy inaczej, oficjalny komunikat resortu infrastruktury mówi o „ataku hakerskim na nowo uruchomioną aplikację”, co wymusiło przerwę techniczną w działaniu aplikacji DroneTower. Ponoć dotyczy to tylko wybranych rejonów kraju, ale ja na razie zewsząd słychać głosy zawodu operatorów dronów, którzy nie są w stanie aplikacji uruchomić. Ile potrwa ta przerwa? Tego niestety nie wiadomo. Gdy jednak wszystko w końcu ruszy przyjrzymy się tej aplikacji nieco bliżej.

Źródło: Pansa.pl