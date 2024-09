Drony w Polsce. Raport 2024 to źródło ciekawych wniosków

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne stają się coraz powszechniejsze i są z powodzeniem wykorzystywane w rolnictwie, transporcie, działaniach ratunkowych czy wojennych. Najnowszy raport pokazuje, co Polacy sądzą o dronach.

Jeszcze kilka lat temu drony mogły uchodzić za egzotyczną “zabawkę”. W rzeczywistości są to profesjonalne maszyny naszpikowane technologią (tak, są też “zabawkowe” drony) których obecność nikogo raczej już nie dziwi. Kolejne branże zastanawiają się, w jaki sposób można wykorzystać bezzałogowe statki powietrzne.

Owszem, wizja podniebnej taksówki jest piękna, lecz do powszechnego wprowadzenia dronów-taksówek jeszcze daleka droga. Co o dronach sądzą Polacy? Zespół analityczny MegaDron przygotował raport, który jest źródłem ciekawych wniosków.

Drony w Polsce – raport 2024

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w drugim kwartale 2024 roku na próbie 1130 respondentów. W raporcie wykorzystano także dane z Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz firmy TomTom. Respondentów poproszono o odpowiedzi na szereg pytań, a oto najważniejsze wnioski:

81% Polaków uważa, że w przyszłości drony będą dostarczać przesyłki do domów.

Najmocniej przekonani o tym, że w przyszłości paczki będą dostarczane do domów przez bezzałogowe statki powietrzne, są mieszkańcy Łodzi (84,4%). W ten scenariusz najmniej wierzą białostoczanie (68%).

68% Polaków chciałoby skorzystać z drona jako środka transportu.

Do podniebnej taksówki najchętniej wsiedliby katowiczanie.

Blisko 3/4 polskich seniorów (74%) chciałoby skorzystać z transportu dronem.

69% Polaków byłoby skłonnych wydać na drona do celów rozrywkowych więcej niż 1500 zł.

Blisko połowa mieszkańców Gdańska (49,6%) byłaby w stanie zapłacić za drona do celów rozrywkowych więcej niż 3000 zł.

70% Polaków uważa, że korzystanie z dronów przez policję może poprawić bezpieczeństwo na drogach .

. W poprawę bezpieczeństwa na drogach, dzięki stosowaniu dronów przez policję, najbardziej wierzą mieszkańcy Szczecina (82,5%). Najmniej białostoczanie (59,6%).

91% Polaków nie spotkało się z mandatem za wykroczenie zarejestrowane dronem policyjnym.

97% Polaków jest zdania, że drony powinny być powszechniej wykorzystywane przez służby ratunkowe.

100% mieszkańców Łodzi i Poznania uważa, że polskie służby ratunkowe powinny częściej korzystać z technologii dronów.

uważa, że polskie służby ratunkowe powinny częściej korzystać z technologii dronów. Mężczyźni są większymi zwolennikami powszechniejszego wykorzystywania dronów przez służby ratunkowe niż kobiety.

92% Polaków uważa, że technologia dronów może być ważnym wsparciem dla rolnictwa.Więcej mężczyzn niż kobiet widzi korzyści płynące z wykorzystywania dronów w rolnictwie.

Połowa Polaków (50,6%) popiera wysyłkę dronów do Ukrainy .

. W rankingu miast, w których najwięcej mieszkańców popiera wysyłkę dronów do Ukrainy, zwycięża Warszawa (59,2%).

Osoby po 60. roku życia są najbardziej przychylne wysyłaniu dronów do Ukrainy.

53% Polaków uważa, że drony odgrywają kluczową rolę na wojnie w Ukrainie.

Dron jako kurier

Czy drony sprawdzą się roli kuriera? Polaków zapytano, czy drony będą w przyszłości dostarczać paczki do domów. Większość, czyli 81% respondentów, sądzi, że drony przynajmniej częściowo zastąpią kurierów. Z kolei 12% respondentów nie wierzy w taką opcję, zaś 7% nie ma zdania w tej sprawie.

Największy optymizm wobec dronów-kurierów widać wśród mieszkańców Łodzi. Na drugim miejscu plasuje się Warszawa, na trzecim zaś Katowice. Najbardziej sceptyczni są mieszkańcy Białegostoku.

W to, że drony będą powszechnie używane w e-handlu w przyszłości, najbardziej są przekonani ludzie w wieku trzydziestu lat – 83,7 %. Podobne przekonanie podziela najmłodsza grupa ankietowanych Polaków, gdzie 82,9% osób w wieku 18-29 lat sądzi, że drony będą dostarczać paczki do domów. Zaskakująco, także 79,3% osób powyżej 60. roku życia oraz tyle samo osób w wieku 50 lat uważa, że przyjęcie dronów jako kurierów latających jest realne. Najmniej przekonani do idei wykorzystania dronów w e-commerce są ludzie w wieku czterdziestu lat, z wynikiem 79,1%.

Chociaż różnice między płciami nie są znaczące, to jednak mężczyźni wydają się być bardziej przekonani o wykorzystaniu dronów jako kurierów niż kobiety. 81,5% mężczyzn uważa, że w przyszłości drony będą dostarczać przesyłki do domu, w porównaniu do 72,5% kobiet, które podzielają tę opinię.

Drony jako latająca taksówka

Nie tylko przesyłki mogą być transportowane za pomocą dronów, ale również rozważa się możliwość wykorzystania ich do przewozu osób. Wielu Polaków chętnie wypróbowałoby taką formę transportu. Według badań, 68% respondentów wsiadłoby do pasażerskiego drona. 15% ankietowanych zdecydowanie nie zdecydowałoby się na taką opcję, a 17% nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat, co może wynikać z trudności w wyobrażeniu sobie takiego rozwiązania w realnym świecie.

Aż 77,6% mieszkańców Katowic wyraziło chęć skorzystania z drona pasażerskiego, co stawia to miasto na pierwszym miejscu w Polsce pod względem zainteresowania takim środkiem transportu. Na drugim miejscu uplasował się Poznań z wynikiem 70,8%, a na trzecim Warszawa, gdzie 69,5% ankietowanych chciałoby przetestować drony pasażerskie. Z kolei mieszkańcy Białegostoku okazali się najbardziej sceptyczni – tylko 38,3% z nich skorzystałoby z latających taksówek.

Co interesujące, chęć wypróbowania nowego rozwiązania transportowego nie jest bezpośrednio związana z poziomem zakorkowania miast. Chociaż Katowice nie znalazły się wśród dziesięciu najbardziej zakorkowanych miast w Polsce według rankingu TomTom Traffic Index 2023, mieszkańcy tego miasta najchętniej przetestowaliby drona pasażerskiego. Z kolei Warszawa, znajdująca się na piątym miejscu w rankingu, i Poznań, który jest siódmy, również wykazują duże zainteresowanie, podczas gdy Białystok, mimo zamknięcia pierwszej dziesiątki najbardziej zakorkowanych miast, wykazuje znacznie mniejsze zainteresowanie.

Chociaż mogłoby się wydawać, że młodsze pokolenia są bardziej otwarte na nowinki technologiczne, to w Polsce to seniorzy okazują się największymi entuzjastami dronów pasażerskich. Aż 74% osób powyżej 60. roku życia zadeklarowało chęć skorzystania z takiego środka transportu. Trzydziestolatkowie zajmują drugie miejsce z wynikiem 73%. Pięćdziesięciolatkowie również są zainteresowani, z 67% deklarujących chęć skorzystania z podniebnej taksówki, podczas gdy 64% osób w wieku 18-29 lat wyraża podobne zdanie. Największe obawy wobec korzystania z dronów jako środka transportu mają czterdziestolatkowie, z 60% badanych otwartych na taką opcję.

Dodatkowo, widać wyraźną różnicę zainteresowania między płciami. 69% mężczyzn jest gotowych skorzystać z drona pasażerskiego, w porównaniu do tylko 45% kobiet. 15% mężczyzn i 26% kobiet zdecydowanie nie wybrałoby takiej opcji, a 16% mężczyzn i 29% kobiet nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Ile Polacy są w stanie zapłacić za drona do celów rozrywkowych?

Hobbyści coraz częściej wykorzystują drony do nagrywania filmów z podróży, robienia zdjęć z lotu ptaka podczas rodzinnych uroczystości, czy uczestniczenia w wyścigach i akrobacjach lotniczych. Finansowe zaangażowanie Polaków w ten sprzęt rozrywkowy również jest znaczące. 34% ankietowanych wydałoby na drona do celów rozrywkowych kwotę od 1501 do 3000 zł. Następnie, 31% osób zadeklarowało gotowość zakupu drona za kwotę do 1500 zł. Co czwarty respondent byłby skłonny wydać na sprzęt do latania od 3001 do 6500 zł. Z kolei już 10% Polaków byłoby gotowych zainwestować w drona więcej niż 6500 zł, co świadczy o rosnącej popularności i wartości, jaką użytkownicy przypisują tym urządzeniom.

Zainteresowanie dronami do celów rozrywkowych jest znacząco zróżnicowane w różnych regionach Polski. Najwięcej entuzjastów hobbystycznego latania dronami znajduje się w Gdańsku, gdzie niemal połowa mieszkańców (49,6%) jest gotowa wydać co najmniej 3001 zł na takie urządzenie. Wrocław, z 38,1% mieszkańców skłonnych do wydania tej kwoty, zajmuje drugie miejsce, a tuż za nim plasuje się Szczecin z 36,8%. Na przeciwnym końcu spektrum znajduje się Białystok, gdzie tylko 10,7% mieszkańców jest skłonnych wydać ponad 3000 zł na drona.

Pod względem pokoleniowym, najmłodsze badane pokolenie Polaków (osoby w wieku 18-29 lat) wykazuje największą gotowość do inwestowania w drony, z 14,6% deklarując, że wydaliby na taki sprzęt więcej niż 6500 zł. Czterdziestolatkowie (11,2%) i trzydziestolatkowie (10,4%) również są skłonni do większych wydatków, podczas gdy wśród pięćdziesięciolatków procent ten spada do 9,2%. Najstarsi badani (powyżej 60 lat) są najmniej skłonni do inwestowania w drony, z tylko 3,4% gotowych przeznaczyć na ten cel więcej niż 6500 zł.

Drony policyjne i bezpieczeństwo na drogach

Bezzałogowe statki powietrzne są coraz częściej wykorzystywane przez policję do monitorowania bezpieczeństwa oraz wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego. W ankiecie zapytano respondentów o ich opinie na temat używania dronów przez policję. Większość ankietowanych, czyli 70%, uważa, że drony w rękach policji przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Natomiast 20% respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 10% nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

W Szczecinie znajduje się największa grupa zwolenników wykorzystania dronów przez policję drogową, gdzie aż 82,5% mieszkańców uważa, że stosowanie bezzałogowych statków powietrznych przez służby zwiększa bezpieczeństwo. Lublin z wynikiem 75,7% plasuje się na drugiej pozycji, a Gdańsk z 72,7% zajmuje trzecie miejsce w rankingu miast. W przeciwieństwie do nich, Białystok wykazuje największą ilość sceptyków, gdzie tylko 59,6% ankietowanych zgadza się, że drony mogą poprawić bezpieczeństwo drogowe.

Wśród grup wiekowych, pięćdziesięciolatkowie najbardziej wierzą w pozytywny wpływ dronów na bezpieczeństwo, z 77% deklarujących takie przekonanie. Trzydziestolatkowie również są przekonani o korzyściach wynikających z użycia dronów, z wynikiem 73,8%, podobnie jak osoby po 60. roku życia, które wykazują 73,3% przekonania. Czterdziestolatkowie są nieco bardziej sceptyczni (71,1%), a najmłodsze pokolenie dorosłych Polaków jest najmniej przekonane o korzyściach płynących z użycia technologii dronów na bezpieczeństwo drogowe.

Podejście do wykorzystania dronów w kontekście bezpieczeństwa drogowego jest podobne wśród obu płci. Zarówno 70% mężczyzn, jak i 68% kobiet uważa, że drony mogą być skutecznym narzędziem w rękach policji drogowej. 20% osób w obu grupach nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 12% kobiet i 10% mężczyzn nie ma zdania na ten temat.

Mandat za drony

Okazuje się, że większość Polaków, aż 91%, nie spotkała się z mandatem za wykroczenie zarejestrowane przez dron policyjny. Tylko 9% ankietowanych przyznało, że otrzymało mandat za zdarzenie uchwycone przez kamerę na pokładzie bezzałogowego statku powietrznego lub słyszało o takim przypadku od swoich bliskich.

W Białymstoku największy odsetek osób (19,1%) spotkał się z mandatem za wykroczenie drogowe zarejestrowane przez drona, co jest najwyższym wynikiem wśród polskich miast. W porównaniu, w Łodzi tylko 3,9% mieszkańców miało do czynienia z podobną sytuacją, co jest najniższym wynikiem w kraju.

Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to najczęściej z mandatami zarejestrowanymi przez drony spotykają się młodzi ludzie w wieku 18-29 lat (12,8%) oraz trzydziestolatkowie (12,2%). Czterdziestolatkowie i pięćdziesięciolatkowie mają podobne doświadczenia, z odpowiednio 8% i 7,5% spotykających się z takimi mandatami. Wśród seniorów (powyżej 60. roku życia), tylko 3,8% miało do czynienia z mandatem zarejestrowanym przez dron.

Interesujące jest także to, że znacznie więcej kobiet (26%) niż mężczyzn (8%) deklaruje doświadczenie z mandatem za zdarzenie zarejestrowane przez kamerę drona. To wskazuje na znaczącą różnicę w doświadczeniach płci związanych z nowymi metodami monitorowania przez służby drogowe.

Drony i służby ratunkowe

Drony są niezwykle przydatne w sytuacjach ratunkowych, umożliwiając ratownikom dotarcie do osób uwięzionych pod gruzami czy koordynowanie działań gaśniczych w trudno dostępnych miejscach. Z badania wynika, że społeczeństwo polskie jest zdecydowanie bardziej przychylne wykorzystywaniu dronów w akcjach ratunkowych niż w kontekście monitorowania wykroczeń drogowych. Tylko 3% respondentów wyraziło sprzeciw wobec powszechniejszego stosowania bezzałogowców przez służby ratunkowe, co świadczy o dużym poparciu dla tej formy wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

W Łodzi i Poznaniu mieszkańcy są jednogłośni w swoim poparciu dla wykorzystywania dronów w operacjach ratowniczych, z 100% respondentów opowiadających się za częstszym stosowaniem tych technologii w celu ratowania zdrowia i życia. W przeciwieństwie do nich, w Białymstoku poparcie dla szerszego zastosowania dronów w akcjach ratunkowych wynosi 73,3%, co jest najniższym wskaźnikiem w badaniu.

Osoby powyżej 60. roku życia wykazują największy entuzjazm wobec wykorzystania dronów przez służby ratunkowe, z 97,5% seniorów popierających takie działania. Co do płci, 98% mężczyzn uważa, że technologia dronowa powinna być szerzej stosowana przez ratowników, podczas gdy 78% kobiet zgadza się z tą opinią, co pokazuje pewne rozbieżności w percepcji tej technologii między mężczyznami a kobietami.

Drony w rolnictwie

Bezzałogowe statki powietrzne wprowadziły znaczące zmiany w sektorze rolniczym. Drony są stosowane do wielu zadań, w tym do oprysków, nawożenia, rozsiewania nasion, a także do monitorowania stanu upraw. Zastosowanie tych technologii w rolnictwie spotkało się z szerokim uznaniem, co potwierdza fakt, że aż 92% ankietowanych uważa, że technologia dronów może stanowić istotne wsparcie dla tej branży. Wykorzystanie dronów w rolnictwie zwiększa efektywność i precyzję prac, co jest kluczowe dla współczesnej produkcji rolnej.

Młode pokolenie Polaków wykazuje szczególnie duże poparcie dla wykorzystywania dronów w rolnictwie. Wśród osób w wieku 18-29 lat, aż 95,6% pozytywnie ocenia potencjał tej technologii w sektorze rolniczym. Podobnie entuzjastycznie do tematu podchodzą trzydziestolatkowie (95%) oraz pięćdziesięciolatkowie (93,1%). Interesujący jest fakt, że 11,6% czterdziestolatków nie widzi korzyści płynących z użycia dronów w rolnictwie, a wśród osób w wieku 60 lat i więcej, 13,1% preferuje tradycyjne metody pracy w rolnictwie, co może wynikać z mniejszej znajomości nowych technologii w tej grupie wiekowej.

Różnice w postrzeganiu roli dronów w rolnictwie widoczne są również między płciami. Mężczyźni w większości (93%) są przekonani o korzyściach wynikających ze stosowania dronów w rolnictwie, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi 78%. Z kolei 7% mężczyzn i aż 22% kobiet jest przeciwnych wykorzystaniu tej technologii w rolnictwie, co może sugerować różnice w percepcji i zaufaniu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych między płciami.

Drony dla Ukrainy

Od początku konfliktu, Ukraina otrzymała tysiące dronów bojowych. Pytani o wsparcie militarne w postaci dronów bojowych dla Ukrainy, 50,6% respondentów wyraziło swoje poparcie. Z kolei 22,4% badanych jest przeciwnych wysyłaniu takich urządzeń na tereny objęte działaniami wojennymi, a 27% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Wyniki te pokazują podzielone opinie na temat wykorzystywania zaawansowanej technologii w kontekście wsparcia militarnego.

Poparcie dla wysyłania dronów bojowych do Ukrainy różni się znacząco w zależności od regionu Polski. Warszawa wykazuje największe wsparcie dla tej inicjatywy, gdzie 59,2% mieszkańców popiera wysyłkę dronów. Szczecin z wynikiem 56,1% plasuje się na drugiej pozycji, a Białystok z 53,2% na trzeciej. Z kolei w Łodzi poparcie dla tego rodzaju wsparcia militarnego jest najniższe wśród badanych miast – tylko 39% łodzian popiera wysyłkę dronów do Ukrainy. Ta zróżnicowana akceptacja może odzwierciedlać różnice w postrzeganiu konfliktu i wsparcia międzynarodowego w poszczególnych regionach.

Grupy wiekowe w Polsce różnią się w swoim stosunku do wysyłki dronów bojowych do Ukrainy. Największe poparcie dla tej inicjatywy wykazują osoby starsze, z 71,2% osób powyżej 60 lat wspierających wysyłkę. W grupie pięćdziesięciolatków poparcie wynosi 67,2%. Mniej entuzjastycznie do tej kwestii podchodzą trzydziestolatkowie oraz czterdziestolatkowie, gdzie odpowiednio 48,4% i 45,8% popiera wysyłkę dronów. Najmniej poparcia dla wsparcia ukraińskich żołnierzy przy pomocy dronów jest wśród najmłodszych dorosłych (18-29 lat), gdzie tylko 28,1% jest za.

Co do różnic płciowych, większość Polek (58%) popiera wysyłkę dronów do Ukrainy, podczas gdy mężczyźni są bardziej podzieleni w swoich opiniach, z równą ilością poparcia (50%) i wyraźnie większą niezdecydowaniem (27%) oraz sprzeciwem (23%). Różnice te mogą odzwierciedlać zróżnicowane podejścia do kwestii zbrojeniowych oraz percepcji zagrożenia lub odpowiedzialności w kontekście międzynarodowym.

Rola dronów na wojnie w Ukrainie

Wśród respondentów, pytanych o rolę dronów w konflikcie na Ukrainie, nieco ponad połowa (53%) uważa, że bezzałogowe statki powietrzne odgrywają kluczową rolę w wojnie. Ta perspektywa podkreśla rosnące znaczenie dronów w nowoczesnym konflikcie zbrojnym, gdzie ich zdolności do prowadzenia rozpoznania, monitoringu oraz ataków są coraz bardziej cenione. Z kolei 31% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat, co może odzwierciedlać brak wystarczającej wiedzy o zastosowaniach dronów lub niepewność co do ich wpływu. Tylko 16% badanych zaprzecza, że drony odgrywają kluczową rolę, co wskazuje na istnienie pewnej grupy sceptycznie nastawionej do efektywności lub moralności użycia tych technologii w konfliktach zbrojnych.

W kwestii przekonania o kluczowej roli dronów na wojnie w Ukrainie, mieszkańcy Warszawy są na czele, z 56,3% uznających bezzałogowe statki powietrzne za ważny element konfliktu. Poznań z wynikiem 55,9% oraz Łódź z 55,8% również wyraźnie doceniają znaczenie tej technologii w obecnym konflikcie. Z kolei Lublin z niższym wynikiem 47,3% jest na ostatnim miejscu w tym zestawieniu, co może wskazywać na różnice regionalne w postrzeganiu współczesnego pola walki.

Interesujące jest to, że seniorzy, którzy są sceptyczni co do wykorzystania dronów w rolnictwie, w kwestii wojny ukraińskiej wykazują największe przekonanie o ich kluczowym znaczeniu – 66,9% tej grupy wiekowej uważa, że drony są decydujące w konflikcie. Młodsze pokolenie, w wieku 18-29 lat, jest najmniej przekonane o roli dronów, z tylko 43,1% wyrażającym takie zdanie.

Również widać różnice płciowe w percepcji roli dronów w konflikcie; 54% mężczyzn uważa, że drony odgrywają decydującą rolę, w porównaniu do 48% kobiet. Aż 36% kobiet i 31% mężczyzn nie ma wyrobionego zdania na ten temat, co może świadczyć o ogólnym braku pewności lub informacji na temat tej nowoczesnej technologii wojennej.

Co Polacy myślą o wykorzystaniu dronów? Podsumowanie

Nastawienie Polaków do technologii dronów jest pozytywne . Przekonanie, że bezzałogowe statki powietrzne będą w przyszłości jeszcze mocniej oddziaływać na różne aspekty życia, jest wysokie.

. Przekonanie, że bezzałogowe statki powietrzne będą w przyszłości jeszcze mocniej oddziaływać na różne aspekty życia, jest wysokie. Zainteresowanie możliwościami wykorzystania dronów jest uzależnione od regionu. Mieszkańcy Białegostoku są najbardziej sceptyczni wobec rozwoju technologii bezzałogowych statków powietrznych – dotyczy to zarówno wykorzystania dronów do celów transportowych i rozrywkowych, jak i ratunkowych. Jednocześnie w Białymstoku mieszka najwięcej osób, które zetknęły się z mandatami za wykroczenia zarejestrowane za pomocą drona. Może to wynikać z położenia miasta w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, która w ostatnich latach jest częściej patrolowana przez polskie służby, także z powietrza. Warto jednak odnotować, że ponad połowa mieszkańców stolicy województwa podlaskiego (53,2%) jest za wysyłką dronów do Ukrainy.

– dotyczy to zarówno wykorzystania dronów do celów transportowych i rozrywkowych, jak i ratunkowych. Jednocześnie w Białymstoku mieszka najwięcej osób, które zetknęły się z mandatami za wykroczenia zarejestrowane za pomocą drona. Może to wynikać z położenia miasta w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, która w ostatnich latach jest częściej patrolowana przez polskie służby, także z powietrza. Warto jednak odnotować, że ponad połowa mieszkańców stolicy województwa podlaskiego (53,2%) jest za wysyłką dronów do Ukrainy. Latanie dronem stało się popularną formą rozrywki , zwłaszcza dla najmłodszego badanego pokolenia. 69% Polaków przeznaczyłoby na zakup drona wyłącznie do celów rozrywkowych więcej niż 1500 zł (z czego aż 10% powyżej 6500 zł).

, zwłaszcza dla najmłodszego badanego pokolenia. 69% Polaków przeznaczyłoby na zakup drona wyłącznie do celów rozrywkowych więcej niż 1500 zł (z czego aż 10% powyżej 6500 zł). Zdecydowana większość Polaków popiera wykorzystywanie dronów przez służby ratunkowe , ale już nieco mniejszy odsetek społeczeństwa wierzy w skuteczność tej technologii w rękach policji drogowej. Wyniki badania pokazują, że bezzałogowce są jednak rzadko wykorzystywane do rejestrowania wykroczeń na polskich drogach.

, ale już nieco mniejszy odsetek społeczeństwa wierzy w skuteczność tej technologii w rękach policji drogowej. Wyniki badania pokazują, że bezzałogowce są jednak rzadko wykorzystywane do rejestrowania wykroczeń na polskich drogach. Zainteresowanie rolnictwem precyzyjnym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych jest bardzo wysokie. Nieco ponad 90% Polaków jest przekonanych, że technologia dronów może mieć znaczący wpływ na rozwój polskiej wsi.

Wyniki badania pokazują, że po ponad dwóch latach od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie tylko połowa Polaków opowiada się za wysyłką dronów za wschodnią granicę. Tę inicjatywę najbardziej popiera najstarsze pokolenie Polaków. Osoby po 60. roku życia są także najmocniej przekonane o tym, że bezzałogowe statki powietrzne odgrywają kluczową rolę w konflikcie ukraińsko-rosyjskim.

Źródło: megadron.pl