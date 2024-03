Drony w USA będą dostarczać jedzenie z zawrotną prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę. Chodzi o popularną amerykańską sieć fast foodów Wendy’s. Szybkość dostawy gwarantem ciepłego jedzenia.

Drony mają wiele zastosowań. Od fotografowania, przez przeprowadzanie inspekcji dronem i ratownictwo, po działania w trakcie wojny. Wymieniać można bez końca i nie jest tajemnicą. Dla zwkłego "zjadacza chleba" bardziej przyziemnym zagadnieniem będzie jednak dostawa zakupów do domu. To olbrzymie pole do popisów dla dronów, ba! Przykładów nie musimy daleko szukać - Żabka testuje dostawy dronem od lipca 2023 r. Tymczasem w USA rozpoczyna się nowy program dostaw na szeroką skalę.

Ponad 100 km/h

Wendy’s, czyli sieć amerykańskich fast foodów, rozpoczyna program dostaw zamówień dronami w Christiansburgu w stanie Wirginia. Powietrza dostawa będzie dostępna dla mieszkańców jako jedna z opcji w DoorDash. Autonomiczne drony firmy Wing będą latać z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę.

Gdy dron doleci do celu, najzwyczajniej upuści zamówienie na trawniku przed domem klienta, oczywiście z należytą subtelnością. To pierwsze miasto w USA, w którym sieć Wendy’s wprowadza ten oto program.

Potrzebne jest specjalne lądowisko

W porządku, ale przecież nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiednią przestrzeń. W dostawach żywności dronami uwzględniono również i to; klienci decydujący się na taki zakup muszą mieć na swojej posesji dwumetrową przestrzeń (np. podjazd lub trawnik), które zamieni się w lądowisko.

Same dostawy będą szybkie i sprawne. DoorDash deklaruje, że powinny one trwać od 10 do 20 minut, a dodajmy, że mówimy o mieście liczącym ponad 21 tys. mieszkańców. Cóż, świat się zmienia. Kto wie, może za kilka lat powszechnie występującym elementem posesji będzie specjalistyczne lądowisko dla dronów, które usprawni proces poprzez standaryzację dostaw.

Źródło: Gizmodo, Wing, zdjęcie otwarcia: YouTube/Wing