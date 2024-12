Duże AGD w supercenach – megaokazje na Cyber Monday!

Niecodziennie kupuje się duże AGD do zabudowy, ale właśnie teraz warto to zrobić. W Media Expert znajdziesz megaokazje na piekarniki i zmywarki, które uczynią twoje gotowanie i sprzątanie prawdziwą przyjemnością. Przeczytaj, kup, zaoszczędź.

Piekarnik AMICA EB7541HB FINE – szybkie gotowanie, zero zakalców

Z piekarnikiem AMICA EB7541HB FINE zapomnisz o nierówno wypieczonych potrawach i wiecznych próbach stworzenia pizzy doskonałej. Nie musisz także martwić się długim oczekiwaniem na nagrzanie komory – dzięki funkcji szybkiego nagrzewania piekarnik osiągnie docelową temperaturę w zaledwie 4 minuty. Megaszybkość na megaokazjach.

Nowoczesny system równomiernej cyrkulacji powietrza zadba także o to, by każda potrawa była perfekcyjnie upieczona – bez surowych środków czy przypalonych brzegów. A prowadnice teleskopowe z blokadą? To gwarancja, że twoje lasagne nie zdecyduje się na zwiedzanie podłogi podczas wyciągania go z piekarnika.

Punkty dodatkowe przyznajemy za czyszczenie katalityczne. Bo piekarnik, który sam się wyczyści, to piekarnik, który pokocha każda rodzina! Teraz możecie piec ciasta, pieczeń czy zapiekanki bez zastanawiania się, komu przypadnie mało zaszczytne zadanie przywrócenia urządzenia do stanu ponownej używalności. Tego mistrza prędkości można nabyć już za 788 zł. To co, prędko do koszyka?

Zmywarka AMICA DIV41E5AD – mała, ale wielka w działaniu

Nieduża zmywarka AMICA DIV41E5AD rodzimego producenta to prawdziwa mistrzyni optymalizacji przestrzeni. Choć ma zaledwie 45 cm szerokości, pomieści aż 10 kompletów naczyń! Idealna do małych kuchni i wielkich apetytów na czystość.

Wyposażona w system Flexi Space umożliwia elastyczne dopasowanie wnętrza do twoich potrzeb. Możesz zapomnieć o ręcznym myciu garnków czy kieliszków – wszystko zmieści się tutaj bez problemu. A tryb Eco zadba o twoje rachunki za wodę i energię.

Jeśli oprócz niedużej kuchni posiadasz też niedużą tolerancję na hałas, to z pewnością się polubicie – poziom dźwięku generowanego przez urządzenie wynosi tylko 47 dB. To mniej niż spokojna rozmowa przy kawie. Wszystko dzięki nowoczesnemu, bezszczotkowemu silnikowi SilentDrive. W ramach megaokazji na Cyber Monday jest ona dostępna za jedyne 1179 zł!



źródło: materiały partnera

Zmywarka HISENSE HV523E11 – czystość absolutna

Jeśli chcesz korzystać z bardzo różnorodnych programów mycia albo jesteś na wojnie totalnej z bakteriami i zarazkami – trafiłeś w dziesiątkę. Przedstawiamy urządzenie HISENSE HV523E11.

Zacznijmy od zarazków. Zmywarka posiada coś, co nie jest częstym widokiem w innych urządzeniach tej kategorii – program higieniczny. Został on stworzony z myślą o przedmiotach wymagających wyższej temperatury zmywania (np. buteleczki dla niemowląt, słoiki, deski do krojenia), wydłużonego cyklu mycia oraz płukania w gorącej wodzie. Efekt? Usunięcie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń i bakterii. Warty uwagi jest też podział na trzy kosze, z czego na sztućce przewidziano płaską tacę, która jest chyba najlepszym rozwiązaniem i gwarantuje równomierne mycie wszystkich widelców, łyżek i noży.

Trójka to liczba w ogóle często występująca w tym urządzeniu – zmywarka posiada bowiem aż trzy ramiona natryskowe. Dodatkowe, trzecie ramię, umiejscowione w górnej części komory, pozwala na lepsze rozprowadzenie wody. Czystość absolutna w rzeczy samej. Trójki nie ma za to w cenie – zmywarka kosztuje 1419 zł. To dobra oferta za napakowany po same brzegi funkcjami i trybami czyszczenia sprzęt.

Zmywarka BOSCH SPV2IKX10E

Zmywarka BOSCH SPV2IKX10E sterowana za pośrednictwem wygodnej aplikacji? Czemu nie. Niemiecki producent dołożył wszelkich starań, żeby nawet tak prozaiczna czynność, jak korzystanie ze zmywarki, odbywała się na twoich zasadach.

Apka Home Connect daje ci możliwość sterowania urządzeniem zdalnie, a opcja Favourite pozwala na zapisanie najczęściej wykorzystywanych programów i ustawień. Czy to ma w ogóle sens? Po pierwsze, oszczędza czas. Po drugie, jest bardzo skuteczne. Możesz wybrać najlepszą twoim zdaniem kombinację do mycia konkretnych naczyń, na przykład funkcję ExtraDry w duecie z programem Eco 50 st., i uruchomić zmywarkę za pomocą jednego dotknięcia.

Żeby nie było jednak tak kolorowo, przypominamy, że dalej trzeba ręcznie włożyć wszystkie naczynia do środka. Podobnie sprawa ma się z opróżnianiem urządzenia. Tutaj apka nie pomoże. Sprawdzi się jednak w sytuacji, kiedy zmywarka wchodzi na najwyższe obroty, a tobie akurat zaczyna się ważna wideokonferencja w trakcie pracy zdalnej. Jednym kliknięciem na ekranie telefonu możesz uruchomić wówczas funkcję Silence on demand i zredukować na 30 minut hałas. Nie wiemy, kto na to wpadł, ale trzeba dać mu podwyżkę.

To nie koniec sprytnych rozwiązań. W zmywarce BOSCH SPV2IKX10E zastosowano sensor załadunku. To zaawansowana technologia, która dostosowuje ilość wody i energii potrzebnej do zmywania w zależności od liczby naczyń znajdujących się wewnątrz urządzenia. Przy niewielkim obciążeniu zużywana jest mniejsza ilość wody i energii, co zapewnia oszczędność bez utraty skuteczności mycia. Z kolei kiedy naczyń jest bardzo dużo, zmywarka wykorzystuje odpowiednio więcej wody, aby dokładnie umyć i wypłukać całe to ceramiczne towarzystwo. A jak z ceną? To megaokazja przez wielkie M. Podczas Cyber Monday cena wynosi 1629 zł.

Piekarnik SAMSUNG NV7B4220ZAB – dwie komory, jedno urządzenie

Piekarnik SAMSUNG NV7B4220ZAB to technologiczna perełka, która łączy w sobie funkcjonalność, pojemność i nowoczesny design. Nie wiedzieliśmy, że wygląd ma znaczenie, do czasu poznania tego modelu. Jego największym atutem jest jednak technologia Dual Cook, która pozwala na jednoczesne pieczenie dwóch różnych potraw w 2 oddzielnych komorach, z odmiennymi ustawieniami temperatury i czasu. Możesz przygotować ciasto na górze, a pieczeń na dole, nie martwiąc się, że smaki i zapachy się pomieszają.

Komora piekarnika ma pojemność aż 76 litrów, co czyni go idealnym wyborem dla dużych rodzin lub osób, które często organizują przyjęcia. Urządzenie oferuje zakres temperatur od 30 do 250 st. C – sprawdzi się zarówno przy delikatnym wyrastaniu ciasta, jak i przy intensywnym pieczeniu czy grillowaniu. Funkcja Steam Assist umożliwia pieczenie z dodatkiem pary – potrawy są bardziej soczyste w środku, a jednocześnie mają chrupiącą skórkę. To rozwiązanie doskonałe do przygotowywania chleba, ryb czy pieczonych warzyw. Panel dotykowy jest bardzo rozbudowany, podświetlony ledowo, ale przy tym intuicyjny w użyciu. Co więcej, piekarnikiem można sterować za pomocą aplikacji SmartThings, w której znajdziesz przepisy, porady dietetyczne oraz możliwość zaplanowania swojego menu na cały tydzień. Osoby wkręcone w zdrowe gotowanie powinny być zachwycone.

Bardzo ciekawie prezentuje się opcja Air Sous Vide. Przypomnimy, że sous vide to technika gotowania potraw w próżniowych woreczkach w precyzyjnie kontrolowanej temperaturze. Tutaj nie będzie żadnego woreczka, ale jak najbardziej będzie precyzyjnie ustawiona i podtrzymana temperatura, z dokładnością do 1 stopnia. Dla wygody użytkownika piekarnik wyposażono w funkcję czyszczenia parowego, która ułatwia usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. A wiemy, że przypalone, czarne i zaschnięte resztki jedzenia to trudny przeciwnik.

Jak by tu podsumować ten cud techniki i inżynierii? SAMSUNG NV7B4220ZAB to po prostu znacznie więcej niż klasyczny piekarnik – to centrum kulinarnych możliwości, które przeniesie twoje gotowanie na zupełnie nowy poziom. Może nie wygrasz kulinarnego programu w TV, ale uznanie domowników już jak najbardziej. Na zupełnie nowym poziomie znalazły się też ceny z okazji Cyber Monday w Media Expert. SAMSUNG NV7B4220ZAB kosztuje tylko 2299 zł!

Piekarnik WHIRLPOOL W6 OM4 4S1 H BSS – smart pieczenie dla wygodnickich

A tutaj mamy coś dla kulinarnych leniuchów. Bo ten piekarnik WHIRLPOOL W6 OM4 4S1 H BSS w zasadzie wszystko potrafi zrobić sam (tylko sam się nie kupi). Dzięki technologii Szóstego zmysłu dobierze idealne ustawienia temperatury i czasu pieczenia do wybranej potrawy. Twoje jedyne zadanie? Włożyć jedzenie do środka i czekać. Dla leniwych wymyślono też program czyszczenia, czyli Smart Clean, który uruchamia się po naciśnięciu pojedynczego przycisku – wspominamy o tym, bo niekiedy trzeba się sporo naklikać, żeby w ogóle znaleźć funkcję mycia. W Whirlpoolu nie ma z tym najmniejszego problemu.

Coś więcej o samym pieczeniu? A prosimy bardzo. Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim system Cook4, który umożliwia jednoczesne przygotowanie aż czterech różnych potraw bez mieszania zapachów. Podkreślamy jednak, że to nie są cztery komory, a jedynie system pieczenia.

Jeśli lubisz potrawy z piekarnika (kto nie lubi?), ale nie za bardzo chcesz przejmować się ustawianiem programów, rozbudowanymi trybami pieczenia i licznymi funkcjami, to znalazłeś urządzenie skrojone do swoich potrzeb. Ile trzeba zapłacić za taką wygodę? Z uwagi na megaokazje na Cyber Monday piekarnik możesz zakupić za jedyne 1299 zł.