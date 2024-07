Duże zmiany w Orange Flex. Operator reaguje na unijne przepisy

Orange Flex kończy z Social Passem, ale w zamian daje więcej internetu. To reakcja na zmiany podyktowane przez Unię Europejską.

Przypomnijmy, że Urzędu Komunikacji Elektronicznej - powołując się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyjrzał się ofertom typu "zero rating" i uznał je za niezgodne z unijnymi przepisami. Mowa o sytuacji, gdy ruch sieciowy generowany przez pojedyncze aplikacje lub całe kategorie aplikacji nie uszczupla dostępnego pakietu danych.

Urzędnicy uznali tego typu działania za dyskryminujące. Zauważają bowiem, że jeśli jedna aplikacja uszczupla dostępny pakiet danych, a druga nie, to użytkownik ma motywację, by korzystać z tej pierwszej. A to ma być sprzeczne z ideą otwartego internetu.

Przykładem takiej oferty jest Social Pass w Orange Flex, dzięki któremu z aplikacji TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, X, Pinterest, Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram oraz Parrot One można korzystać bez limitu danych. Wkrótce się to jednak zmieni.

Zmiany w Orange Flex. Więcej internetu zamiast Social Passa

Zlikwidowanie Social Passa zostało wymuszone przez organy regulacyjne, ale operator postanowił użytkownikom brak tej usługi zrekompensować. Popularne apki społecznościowe będą uszczuplać pakiety danych, ale te ulegną znacznemu powiększeniu.

Nadchodząca oferta prezentuje się tak:

Plan za 35 zł - 75 GB (zamiast 45 GB);

Plan za 50 zł - 150 GB (zamiast 80 GB);

Plan za 80 zł - internet bez limitu + dodatkowe 250 GB do przesyłania innym użytkownikom Orange Flex (zamiast 150 GB i ręcznie włączanego UNLMTD).

Zmiany wejdą w życie 27 sierpnia, ale początkowo automatycznie obejmą jedynie nowych użytkowników. Ci dotychczasowi będą mieli wybór:

korzystać “jeszcze przez jakiś czas” z dotychczasowego pakietu danych i Social Passa;

przejść na wyższy pakiet danych bez Social Passa.

Zmiany planu będzie można dokonać w aplikacji Orange Flex od 27 sierpnia.

Operator przypomina, że do 31 sierpnia użytkownicy Orange Flex mogą odebrać za darmo 1 TB internetu na 60 dni.