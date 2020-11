Jeden dla graczy, drugi do pracy. Sprawdź te dwa monitory LG. Mają dobre parametry i po kilka cech, dla których warto rozważyć ich zakup. Szczególnie w promocyjnych cenach.

LG może się pochwalić obszernym katalogiem monitorów i nie stanowi szczególnie dużego problemu odnalezienie wśród nich modelu godnego określenia „perełka”. I jest tak niezależnie od tego, czy szuka się monitora do gier, do pracy czy po prostu wyświetlacza na co dzień. Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę przede wszystkim na dwa urządzenia i termin w żadnym razie nie jest przypadkowy. W tle znajduje się Black Friday.

LG 27GN950-B – prawdopodobnie najlepszy monitor do gier

Pierwszy z tych monitorów możesz kojarzyć, bo latem na benchmarku pojawił się jego test – LG 27GN950-B wypadł w nim bardzo dobrze, zgarniając niemal najwyższą z możliwych not. To propozycja dla graczy i to tych najbardziej wymagających. Jeśli jesteś jednym z nich, to na pewno docenisz ten 10-bitowy panel IPS o przekątnej 27 cali. Obraz na nim jest nie tylko szczegółowy (za sprawą 4K) i superpłynny (za co odpowiada odświeżanie 144 Hz oraz obsługa G-Sync i FreeSync), ale też po prostu zachwycający (to z kolei efekt prawdziwego HDR-u – przy jasności na poziomie 750 nitów).

Wyświetlacz jest otoczony ramką tak cienką, że można jej nawet nie zauważyć, a całość stoi na charakterystycznej, świetnie się prezentującej stopce. Co więcej konstrukcja monitora jest podświetlana, a wielokolorowy spektakl synchronizuje się z obrazem lub z muzyką. W naszej recenzji nazwaliśmy go „czarnym koniem wśród premier monitorów tego lata”, ale trochę trzeba za niego zapłacić. Dlatego zachęcamy cię do szukania go w promocyjnej cenie – mamy pewne informacje, że przy okazji Black Friday będzie można co nieco zaoszczędzić.

Ergonomia na najwyższym poziomie: LG 27QN880

Jeżeli nie jesteś graczem, ale liczy się dla ciebie wysoka jakość obrazu i – przede wszystkim – ergonomia z prawdziwego zdarzenia, to może cię zainteresować LG 27QN880. To model zoptymalizowany pod kątem pracy, który również jest wyposażony w 27-calowy ekran typu IPS. Jego rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 pikseli, co oznacza bardzo dużą przestrzeń roboczą. Dużo przestrzeni zostawia także na biurku – za sprawą dobrze pomyślanej podstawy, mocowanej do krawędzi blatu, a także zasilania przez USB-C.

Monitor LG 27QN880 pozwala przygotować sobie ergonomiczne stanowisko do pracy za sprawą konstrukcji podatnej na przybliżanie i oddalanie, obracanie i pochylanie czy też regulację wysokości. Przy tym wszystkim urządzenie zapewnia bardzo ładny, kontrastowy i pełen żywych kolorów obraz. Podobnie jak w przypadku propozycji dla graczy, Black Friday może być świetną okazją na jego zakup.

Źródło: LG

