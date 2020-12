Poznaliśmy właśnie dwie gry, które od 10 grudnia będziemy mogli odebrać całkowicie za darmo w Epic Games Store. Obie produkcje, to dobrze przyjęte gry od znanego studia Obsidian Entertainment.

Pillars of Eternity do odebrania za darmo od 10 grudnia

Dla tych, którzy nie mieli tak dużego szczęścia, aby zdobyć swoją konsolę PS5 lub Xbox Series X, mamy dobre wieści. Na portalu Epic Games Store pojawiła się informacja, że w przyszłym tygodniu otrzymamy dwie duże gry studia Obsidian – Pillars Of Eternity - Definitive Edition oraz Tyranny - Gold Edition.

Tak się składa, że ​​będą one dostępne tego samego dnia, w którym ma miejsce premiera Cyberpunk 2077. Warto przypomnieć, że dzień wcześniej punktualnie o godzinie 20:00 odbędzie się 4-godzinna, telewizyjna premiera, którą poprowadzi sam Krzysztof Ibisz.

Pillars Of Eternity to duża izometryczna gra fantasy, którą spokojnie można określić jedną z najlepszych, tradycyjnych gier RPG na PC. Pillars of Eternity – Definitive Edition zawiera dodatki do gry, The White March: Part 1 i 2, które dodają więcej treści fabularnych i towarzyszy.

Na deser od 10 grudnia będzie można odebrać również Tyranny

Tyranny to kolejna izometryczna gra RPG fantasy, która kładzie duży nacisk na wybory gracza. Złota Edycja zawiera dwa fabularne DLC, Tales From The Tiers i Bastard’s Wound, a także pakiet portretów (dzięki czemu możesz wybrać najlepszy obraz przedstawiający twoją postać) oraz pakiet ulepszeń. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun obu produkcji:

Obie wspomniane wyżej produkcje, będzie można odebrać całkowicie za darmo 10 grudnia w Epic Games Store. Jeśli jednak już teraz szukacie dobrej, darmowej gry, to w tym tygodniu Epic oferuje doskonałą platformówkę 2D, Cave Story.

Ciekaw jestem, na co Wy się zdecydujecie? Czy będzie to nowa, futurystyczna gra RPG, która będzie Was kosztować ponad 200 złotych? A może jednak skusicie się na dwie znane, bardzo dobre gry RPG fantasy, które odbierzecie całkowicie za darmo? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Epic Games Store

