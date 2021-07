Po wielu miesiącach niepokojących doniesień, Dying Light 2 zaczął wychodzić z cienia. Twórcy coraz chętniej omawiają wybrane elementy gry, tym razem skupili się na jednym z najważniejszych.

Dying Light 2 Stay Human z różnorodnymi potworami

Jakiś czas temu pokuszono się o stwierdzenie, iż Dying Light 2 to gra z zombie, ale nie o zombie. Podczas E3 2021 i kolejnych wywiadów mogliśmy z kolei usłyszeć, że najlepiej w ogóle nie używać tu określenia zombie, ponieważ bardziej właściwe jest mówienie o przeciwnikach jak o zainfekowanych, półżywych ludziach.

Kolejny materiał zza kulis produkcji to wypowiedzi między innymi Tymona Smektały, Katarzyny Bech oraz Dominika Wasieńki. Zostawiając już na boku nazewnictwo, wymienieni pracownicy studia Techland przybliżyli nieco kwestię różnorodności przeciwników. Okazuje się, że podczas prac wzorowano się między innymi na chorobach skóry, planowano też różne drogi rozwoju infekcji i tym samym udało się stworzyć wiele rodzajów potworów. Co ważne, należy nastawiać się nie tylko na różnice w wyglądzie, ale również w zachowaniu, sile, szybkości czy sposobie atakowania.

Nowy gameplay z Dying Light 2

Jeśli nie macie aż tyle czasu (lub po prostu ochoty) na oglądanie powyższego materiału wideo to możecie rzucić okiem na drugi, znacznie krótszy. W tym przypadku mamy do czynienia wyłącznie ze zwiastunem zawierającym fragmenty rozgrywki. I jak się pewnie domyślacie, to okazja do przyjrzenia się poszczególnym potworom.

Kiedy premiera Dying Light 2 Stay Human?

Trzeba było czekać na to naprawdę długo, ale ostatnio twórcy wreszcie ujawnili dokładną datę premiery Dying Light 2. Jeśli nic się nie zmieni, czego niestety nie można być pewnym, omawiana gra zostanie oddana w ręce graczy pod koniec tego roku - 7 grudnia.

Lista platform docelowych Dying Light 2 jest długa, obejmuje PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One. Należy zakładać, że na konsolach poprzedniej generacji będziemy mieli do czynienia z pewnymi ograniczeniami, aczkolwiek dokładniejszych informacji na ten temat jeszcze nie poznaliśmy.

Źródło: Dying Light