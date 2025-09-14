Tworzą dysk SSD przyszłości – nawet 100 razy wydajniejszy od obecnych modeli

Kioxia, jeden z największych producentów pamięci półprzewodnikowych na świecie, ogłosił plany wprowadzenia na rynek przełomowego dysku SSD. Nowy nośnik ma oferować prędkość odczytu danych blisko 100 razy większą niż obecne modele komercyjne.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą NVIDIA, amerykańskim gigantem w dziedzinie procesorów graficznych i układów półprzewodnikowych. Nowa generacja dysków SSD ma znaleźć zastosowanie w serwerach obsługujących obliczenia generatywnej sztucznej inteligencji (AI) – branży, która w ostatnich latach przeżywa gwałtowny wzrost. Szczegóły opisuje japoński serwis Nikkei.

Nowy pomysł na komunikację

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, gdzie dyski SSD komunikują się z procesorami graficznymi (GPU) poprzez tradycyjne procesory (CPU), nowe dyski Kioxia będą mogły łączyć się bezpośrednio z GPU. Skróci to opóźnienia i przyspieszy transfer danych potrzebnych do uczenia modeli AI.

Według zapowiedzi, losowy odczyt danych osiągnie 100 milionów IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) – to prawie stukrotny wzrost względem obecnych nośników SSD. Dla porównania, aby sprostać wymaganiom najnowszych GPU NVIDII, dwa takie dyski połączone ze sobą mają dostarczać nawet 200 milionów IOPS.

Nowe SSD mają pełnić rolę uzupełniającą względem pamięci HBM (High Bandwidth Memory). Dzięki temu procesory graficzne będą mogły korzystać z dodatkowej, ultraszybkiej przestrzeni pamięci, co ma kluczowe znaczenie przy pracy z ogromnymi modelami AI.

Do wykorzystania potencjału dysków konieczne będzie zastosowanie magistrali PCI-Express 7.0 - nowej wersji interfejsu, która oferuje czterokrotnie wyższą przepustowość niż obecna generacja PCIe 5.0.

Dlaczego to ważne?

Nowe rozwiązanie ma szansę zmienić sposób działania centrów danych i systemów AI. Przyspieszona wymiana informacji między pamięcią masową a procesorami graficznymi pozwoli na bardziej efektywne szkolenie i działanie modeli sztucznej inteligencji. Dysk miałby zostać opracowany do 2027 r.

Jak podkreślił Koichi Fukuda, główny inżynier działu technologii aplikacji SSD w Kioxia: "Będziemy kontynuować prace rozwojowe zgodnie z propozycjami i prośbami firmy NVIDIA”.