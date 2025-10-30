Pamięć RAM

Ceny pamięci DDR5 szybują w kosmos. Tak drogo nie było od dawna

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
To nie jest najlepszy moment na zakup pamięci DDR5. W ostatnim czasie ceny nowych modułów poszły mocno w górę – za najpopularniejsze zestawy trzeba teraz zapłacić nawet dwukrotnie więcej niż kilka tygodni temu.

Planujecie złożyć nowy komputer? Najnowsze platformy Intela i AMD korzystają z pamięci DDR5, które są szybsze i pojemniejsze od starszych modułów DDR4. Niedawno informowaliśmy, że ceny DDR4 zaczynają rosnąć, co dodatkowo mogło zachęcać do przesiadki na nowszy standard. Niestety musimy was zmartwić – nowe pamięci DDR5 również podrożały, więc osoby planujące modernizację sprzętu muszą liczyć się z wyższym wydatkiem.

Pamięci DDR5 coraz droższe 

Pamięci DDR5 były wybierane zarówno przez graczy, jak i profesjonalistów, którzy składali wydajne stacje robocze. Teraz muszą oni liczyć się z wyższymi cenami.

DDR5 - ceny pamięci
Pamięci DDR5 2x 16 GB 6000 MT/s CL30 obecnie kosztują ok. 500-550 zł (źródło: Ceneo)

Przykładowo zestawy DDR5 2×16 GB 6000 MT/s CL30, które często wybierali gracze, na początku miesiąca kosztowały około 350–400 zł. Obecnie cena wynosi blisko 550 zł, co oznacza wzrost o około 150–200 zł, czyli mniej więcej o połowę. W przypadku zestawów DDR5 2×24 GB 6000 MT/s jeszcze do niedawna ceny kształtowały się na poziomie 600–700 zł, a teraz często przekraczają 1000 zł – to wzrost też mniej więcej o połowę.

DDR5 - ceny pamięci
Pamięci DDR5 2x 32 GB 6000 MT/s CL30 to już koszt blisko 1100-1200 zł (źródło: Ceneo)

Pojemniejsze konfiguracje również podrożały. Jeszcze do niedawna zestawy 2×32 GB 6000 MT/s kosztowały około 700 zł, a 2×48 GB 6000 MT/s – ok. 1100 zł. Obecnie trzeba liczyć się z cenami na poziomie 1100–1200 zł oraz blisko 2000 zł, co przekłada się na blisko dwukrotny wzrost cen. 

Przygotujcie się na większy wydatek 

Podobne ceny mogliśmy obserwować w 2023 r., gdy nowy standard dopiero się upowszechniał. Wygląda jednak na to, że to nie koniec – ceny pamięci nadal będą rosnąć. W takiej sytuacji mogą cieszyć się osoby, które zdążyły kupić sprzęt przed podwyżkami, zwłaszcza że często można było trafić na bardzo atrakcyjne promocje.

Jeśli planujecie złożyć nowszy komputer, np. z procesorem AMD Ryzen 9000 lub Intel Core Ultra 200, będziecie musieli korzystać z nowoczesnych pamięci. Musicie się więc przygotować na większy wydatek. Nie zanosi się, aby w najbliższym czasie ceny pamięci zaczęły spadać.

Komentarze

1
