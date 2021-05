Wielu posiadaczy konsol PlayStation przygodę z Days Gone ma już za sobą, od dziś grę można sprawdzać również na PC. Czy warto?

Days Gone debiutuje na PC

Nie każdy musi się z tym zgadzać, ale są głosy, iż Days Gone to jedna z najlepszych gier na PlayStation 4. Dzisiejsza premiera wersji PC pozwoli zebrać oceny od szerszego grona graczy. Zgodnie z zapowiedziami Days Gone można znaleźć na Epic Games Store oraz na Steam.

W obydwu sklepach obowiązuje ta sama cena - 169 złotych. Trzeba przyznać, że całkiem kusząca jak na obecne standardy, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie jest to zupełna nowość, bo na PlayStation 4 premiera miała miejsce w 2019 roku.

Jaki komputer do Days Gone?

Już jakiś czas temu poznaliśmy wymagania sprzętowe Days Gone, możecie sprawdzić je w naszej wcześniejszej publikacji. Sugerowały one, że gra nie będzie wielkim obciążeniem dla najwydajniejszych komputerów z najlepszymi kartami graficznymi. Kilka dni temu potwierdzono to informacjami, iż zabraknie tu wsparcia dla ray tracingu oraz DLSS.

Względem wydania konsolowego pewne usprawnienia jednak zaszły. To przede wszystkim odblokowana liczba klatek na sekundę, ale też wyższy poziom detali, większe pole widzenia i obsługa monitorów panoramicznych.

Znów tylko dobre recenzje?

Póki co z pojawiających się recenzji Days Gone w wersji PC wyłania się średnia na poziomie 78%. Warto przypomnieć, że w przypadku wersji na PlayStation 4 było jeszcze gorzej, bo tam średnia zatrzymała się na 71%. Tyle tylko, że to jedna z tych gier, którą cieplej przyjęli sami gracze, w ich przypadku średnia wersji na PlayStation 4 sięgnęła 83%. Czy i tutaj będzie podobnie?

Część recenzentów podkreśla tutaj to, co sugerowaliśmy już wcześniej, nie jest to raj dla wyznawców PC Master Race. Chociaż niektórym brakuje chociażby wspomnianego ray tracingu, gra i tak wygląda lepiej niż na PlayStation 4, a co ważne jednocześnie dobrze działa.

Planujecie zagrać?

Źródło: BendStudio