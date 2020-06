Jeśli żegnać się z PlayStation 4 to właśnie w ten sposób. Naughty Dog przygotowało grę niemal idealną. Jeśli nie dajecie temu wiary, od dziś możecie dokonywać osobistej weryfikacji.

Dziś premiera The Last of Us Part II

Oczekiwanie na The Last of Us Part 2 nieco się przeciągało. Premiera gry była kilka razy przesuwana, twórcy musieli przełknąć też gorzką pigułkę w postaci bardzo szczegółowych przecieków zdradzających fabułę. Ostatnich założeń udało się jednak dotrzymać i wedle nich The Last of Us Part II właśnie dziś trafia w ręce graczy.

Zainteresowani mogą spodziewać się pełnej polskiej wersji językowej. W rolę głównej bohaterki wciela się Anna Cieślak. Poniżej możecie zajrzeć za kulisy prac nad dubbingiem i usłyszeć kilka słów od aktorki.

Recenzje The Last of Us Part II bliskie ideału

Wedle obiegowej opinii, obok Ghost of Tsushima (zadebiutuje w lipcu) jest to ostatnia najważniejsza, największa i najlepsza produkcja na wyłączność konsol PlayStation 4. Czy faktycznie? Jeśli spojrzeć na recenzje, można odnieść wrażenie, że dawno tak dobrej gry nie było. Pisaliśmy już, że średnia not na metacritic sięgnęła aż 95%.

Nie będziemy ponownie powielać tego samego teksu, o największych plusach gry możecie przeczytać w podlinkowanym wyżej newsie, a przede wszystkim w naszej recenzji The Last of Us Part II.

Zapewne są wśród Was osoby, które czekały na najnowsze dzieło Naughty Dog. Rozpoczęliście już zabawę? Jak Wam się podoba?

Źródło: PlayStation, PlayStation Polska

