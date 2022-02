Zakup biletu na przejazd płatnymi odcinkami autostrad w systemie e-Toll do tej pory wymagał znajomości konkretnych zjazdów na drogach. W końcu jednak doczekaliśmy się możliwości zaznaczenia całej trasy na mapie. Jeśli się pomylisz, to i tak dostaniesz mandat 500 zł.

Jak zapłacić za przejazd autostradą A2 i A4 na wybranych odcinkach objętych systemem e-Toll? Do tej pory było to możliwe poprzez stale uruchomioną aplikację mobilną (rządową - na którą kierowcy stale narzekają lub firm zewnętrznych) lub kupując specjalny bilet autostradowy (wirtualny lub fizyczny na stacjach Orlen).

Problemem z zakupem e-biletu są jednak różnice nazw węzłów wyświetlanych np. w Mapach Google, a tymi, które rząd stosuje na oficjalnej stronie e-Toll. W efekcie niektórzy podróżujący mieli problem z wybraniem konkretnych zjazdów na autostradach na podstawie których oblicza się opłatę za przejazd.

Wybierając zły węzeł startowy lub końcowy na e-bilecie kierowcy narażają się na mandat w wysokości 500 zł. Mapa na stronie e-Toll ma ten problem rozwiązać.

Rozwiązanie banalne, które powinno istnieć już od początku systemu e-Toll zostało wprowadzone jednak kilka miesięcy po starcie nowego systemu opłat - mapa do wyznaczania trasy. Dzięki niej system automatycznie zaznaczy trasę kierowcy i wskaże konkretne zjazdy, od których obowiązuje e-Toll.

Jak kupić e-bilet w e-Toll korzystając z mapy?

Przede wszystkim - należy odwiedzić stronę systemu e-Toll i wybrać zakładkę Sklep e-bilet autostradowy.

Wyświetli się monit informujący o okresie ważności biletu etc. W tym widoku wybierz Kup e-bilet autostradowy.

W tym momencie powinno wyświetlić się menu z podstawowymi danymi dotyczącymi przejazdu do uzupełnienia - są one takie same od samego początku funkcjonowania e-Toll.

Największa zmiana i ułatwienie dotyczy jednak mapy, która wyświetla się na stronie.

Zamiast wybierania początkowego i końcowego węzła z listy - wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na punkt, w którym rozpoczynasz podróż, a następnie tym samym przyciskiem zaznaczyć punkt końca trasy.

Punkt startowy i końcowy trasy zaznaczysz na mapie klikając prawym przyciskiem myszy

System zaznaczy na mapie płatne odcinki i obliczy całkowity koszt przejazdu ze wskazanymi już węzłami, na których rozpoczynamy i kończymy płatność e-Toll.