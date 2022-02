Nowy system płatności na wybranych odcinkach autostrad w Polsce obowiązuje już od grudnia 2021. e-Toll zdążył w tym czasie napsuć nerwów wielu kierowcom i wygląda na to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni.

e-Toll - gdzie obowiązuje nowy system poboru opłat?

Elektroniczny system poboru opłat e-Toll obowiązuje na odcinkach o łącznej długości 260 km: na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław Sośnica.

Kierowcy mieli dużo czasu na zapoznanie się z nowym systemem, który funkcjonuje już od 1 grudnia 2021 roku. Okazuje się, że to jednak niewystarczający okres i wielu nadal zapomina o opłaceniu przejazdu, a Krajowa Administracja Skarbowa nie próżnuje w kontrolach i wystawianiu mandatów.

Jak płacić za przejazd e-Toll. Bilety w aplikacji i na stacjach Dla wszystkich, którzy jeszcze nie interesowali się jak zarejestrować się w e-Toll, zainstalować aplikację i płacić za przejazdy przygotowaliśmy krótki poradnik: Przeczytaj także: Jesteś kierowcą? Sprawdź, jak zainstalować i zarejestrować się w aplikacji e-TOLL Poza rządową aplikacją e-Toll możliwe jest również uiszczenie opłaty w zewnętrznych oprogramowaniach, np. Yanosik. Jeśli z jakiegoś powodu jednak nie chcesz płacić za przejazd przy użyciu telefonu - możesz zakupić fizyczny bilet na przejazd na wybranych stacjach Orlen. Pamiętaj jednak, aby go zachować na wypadek “przypadkowego” mandatu.

Jakie są mandaty za brak opłaty e-Toll i kto sprawdza płatności?

Za brak opłaty płatnym odcinkiem autostrady objętej systemem e-Toll Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała mandat w wysokości 500 zł dla kierowców samochodów osobowych. Dużo więcej, bo aż 1500 zł zapłacą kierowcy samochodów ciężarowych.

Żeby jednak trochę nam, kierowcom ułatwić życie - mandaty można zmniejszyć o 100 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni (mandaty mają 14-dniowy termin płatności).

Jeśli jednak chodzi o sprawdzanie płatności za przejazdy - zajmują się tym specjalne radiowozy wyposażone w kamery rejestrujące tablice rejestracyjne.

Na wszystkich płatnych odcinkach objętych e-Toll (łącznie 260 km) będą jeździć aż 102 specjalne radiowozy.

Na wybrane odcinki autostrad A2 i A4 objęte systemem e-Toll (przypominamy, że jest to w sumie 260 km) przeznaczono aż 102 radiowozy. Ich zaletą jest możliwość kontrolowania tablic rejestracyjnych “w locie”, a więc bez konieczności zatrzymywania się. Co to oznacza? Ano tyle, że kontrola może czyhać wszędzie. Lepiej pamiętaj o bilecie i pilnuj zasięgu w telefonie!

Brak zasięgu w telefonie, a e-Toll. Co zrobić? Mandat za przejazd opłacony po czasie

Przede wszystkim - zjechać na najbliższym możliwym zjeździe lub MOP. Utrata zasięgu z siecią na więcej niż 15 minut wymusza na kierowcy krótki postój i odzyskanie połączenia.

Za odcinek, który kierowca pokonał bez zasięgu można zapłacić biletem z datą wsteczną. Można go zakupić w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, ale… teoretycznie nie to uchroni przed mandatem.

Kierowcy, który w momencie kontroli nie posiadał opłaconego przejazdu, ale kupił bilet z wsteczną datą i tak przysługuje mandat.

Za autostradę objętą e-Toll można zapłacić po przejeździe, ale jeśli kierowca w trakcie jazdy zostanie zarejestrowany przez patrol - i tak dostanie mandat.

Biorąc pod uwagę naprawdę pokaźną flotę radiowozów kontrolujących autostrady A2 i A4, duże mandaty i… restrykcyjne traktowanie biletów z datą wsteczną - kierowcy muszą pilnować się przed wjazdem na płatne odcinki naszych “autoban”.

Spotkaliście już na drodze patrole kontrolujące kierowców na autostradach A2 i A4? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, co sądzicie o systemie e-Toll. Jest ok, ale wymaga dopracowania, czy macie odmienne zdanie?

Źródło: inf. własna