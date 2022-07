Kwestia licencji w grach sportowych jest wbrew pozorom bardzo istotna. EA udało się sprawić, że dla części graczy FIFA 23 będzie pod tym względem bardziej kusząca od poprzedniczki.

Juventus FC wraca do gry FIFA

Dzięki nawiązanej i oficjalnie ogłoszonej współpracy pomiędzy EA i przedstawicielami Juventus FC, jeden z największych i najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich na świecie pojawi się w grze FIFA 23. Jego brak był jedną z większych bolączek licencyjnych poprzedniczek, sympatycy Serie A musieli rozgrywać mecze fikcyjnym zespołem Piemonte Calcio. I chociaż niektórzy mogą tylko wzruszać ramionami, dla wielu graczy jest to kwestia istotna. Zresztą, gdyby tak nie było to w ogóle nie widzielibyśmy zabiegania o licencje (czy to EA czy Konami jeśli mowa o grach poświęconych piłce nożnej).

EA chwali się, ze zostało wyłącznym partnerem Juventusu w przestrzeni gamingowej. Co więcej, współpraca ma obowiązywać dłużej, także w kolejnych grach EA SPORTS (jak wiadomo, nie będą one już częścią serii FIFA, ale nowej marki).

„Jesteśmy podekscytowani, że możemy potwierdzić nasze głębokie zaangażowanie we włoski futbol poprzez tę ekskluzywną współpracę z Juventusem. Ten fenomenalny klub znaczy bardzo wiele dla nas i naszych fanów, a także umożliwi EA SPORTS dalsze dostarczanie możliwie jak najbardziej autentycznych i wszechstronnych interaktywnych doświadczeń piłkarskich w grze FIFA 23 i poza nią.” - David Jackson, VP of Brand dla EA SPORTS FIFA

Juventus FC ze stadionem w FIFA 23

Kolonia polskich piłkarzy w lidze włoskiej jest ostatnio spora, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność Serie A z punktu widzenia fanów i graczy. Nawet Juventus FC ma w składzie jednego naszego przedstawiciela (Wojciech Szczęsny). Omawiana współpraca pozwoli wykorzystać w FIFA 23 nie tylko nazwę, herb i stroje, ale także stadion Juventusu, Allianz Stadium, wraz z logo i zestawami klubowymi. Dodatkowo Claudio Marchisio, były piłkarz tej drużyny, pojawi się jako bohater FUT, a obecny zawodnik Dušan Vlahović będzie pełnił rolę ambasadora gry FIFA 23.

„Jesteśmy dumni, że możemy powrócić u boku EA SPORTS. Partnerstwo z EA SPORTS wykracza poza koncepcję tradycyjnej współpracy. Dzielimy ten projekt wspólnie, patrząc w przyszłość, komunikując się z nowymi pokoleniami, płynąc na fali nowych trendów, miejskiej kultury i stylu życia. Wybraliśmy EA SPORTS, aby pójść o krok dalej, ponieważ jest to partner dzielący naszą wizję i ambicje. Cieszymy się, że możemy odbyć tę podróż z marką wyróżniającą się oryginalnością, wyjątkowością i innowacyjnością, podobnie jak Juventus.” - Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Juventusu

Premiera gry FIFA 23 odbędzie się 30 września.

Źródło: EA