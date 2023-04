Microsoft prezentuje nowy kontroler o nazwie Remix Special Edition, który wykonany jest z recyklingowanych materiałów. Pozwala też ograniczyć zużycie jednorazowych baterii, dzięki wbudowanemu akumulatorowi.

Gamepad na Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi już za pasem, bo obchodzić go będziemy 22 kwietnia. Z tej okazji Microsoft zaprezentował eko-wersję swojego kontrolera do gier na konsoli Xbox. Firma podaje, że tworzywa sztuczne wykorzystane do produkcji urządzenia przynajmniej w jednej trzeciej pochodzą z przemiału i recyklingu plastikowych odpadów takich jak stare płyty CD, dzbanki na wodę, obudowy reflektorów, czy inne popsute pady do gier. Korzystanie z takich odzyskanych materiałów to jedna z metod zapobiegania zatruwaniu środowiska plastikiem. Duże firmy coraz bardziej zmierzają w tym kierunku, czego przykładem mogą być opakowania Sony ze specjalnego materiału.

Pad (będący kolejną Edycją Specjalną, które Microsoft tak lubi) będzie miał ziemiste kolory i tekstury odnoszące się do zmienności i geologii naszej planety. W dodatku mieszanka części powstałych z recyklingowanego plastiku z wcześniej wytworzonymi kolorowymi komponentami sprawi, przynajmniej według słów firmy, że każdy kontroler Remix Special Edition będzie miał swój własny, nieco odmienny wygląd i styl. Czy będzie można go znaleźć na naszej liście najlepszych padów do konsoli? To się jeszcze okaże.

Zmniejszenie ilości odpadów

Microsoft deklaruje, że chce bardziej zrównoważonego rozwoju w katalogu produktów Xboxa. Stąd nie tylko plastikowa obudowa ma być bardziej eko, ale też zasilanie. Odchodząc od wymiennych, jednorazowych baterii, nowy kontroler ma być sprzedawany z akumulatorem Xbox Rechargeable Battery Pack, który będzie można ładować przy pomocy załączonego kabla. Firma podaje, że pełne naładowanie akumulatora ma trwać maksymalnie 4 godziny i pozwoli na 30 godzin ciągłej pracy kontrolera.

Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży na całym świecie w sugerowanej cenie 84,99 dolarów (399,00 złotych), a jego premiera nastąpi 18 kwietnia. Poza zwiększoną „ekologicznością” kontroler nie oferuje żadnych dodatkowych funkcji.