Ile można wycisnąć z procesora Intel Core i9-10850K? Wkrótce to sprawdzimy, ale w niekonwencjonalny sposób – planujemy przeprowadzić ekstremalne podkręcanie układu w skrajnie niskich temperaturach.

Jak pewnie wiecie, niedawno mieliśmy okazję przetestować procesor Core i9-10850K - nowy model Intela zaskoczył nas świetną wydajnością w grach i całkiem dobrym stosunkiem wydajności do ceny (pod tym względem wypada dużo lepiej np. od Core i9-10900K).

Do ilu można podkręcić Core i9-10850K? Jednostka już w standardzie pracuje z dosyć wysokimi zegarami, więc w domowych warunkach nie powinniśmy liczyć na duży wzrost zegarów – przy użyciu wydajnego chłodzenia AiO, udało nam się uzyskać 5,1 GHz na wszystkich 10 rdzeniach/20 wątkach.

Sądzimy, że przy zastosowaniu lepszego chłodzenia można uzyskać lepszy wynik, co postanowiliśmy sprawdzić... w dosyć nietypowy sposób.

Ekstremalne podkręcanie procesora Intel Core i9-10850K

Do naszej redakcji zaprosiliśmy Grzegorza Iwana, którego część z was może kojarzyć pod pseudonimem „ivanov” - to jeden z najbardziej utytułowanych overclockerów w Polsce, który pasjonuje się ekstremalnym podkręcaniem sprzętu (warto dodać, że zajął on II miejsce w naszych zawodach podkręcania #wincyjhercuf).

We współpracy z Grzegorzem, sprawdzimy do ilu można podkręcić Core i9-10850K z wykorzystaniem chłodzenia ciekłym azotem. Procesor zmrozimy niemalże do -200 stopni Celsjusza (!), co powinno umożliwić uzyskanie wyższych zegarów, aniżeli przy wykorzystaniu konwencjonalnych systemów chłodzenia powietrzem lub cieczą.

Co z tego wyjdzie? Wkrótce na naszych łamach opublikujemy relację z wydarzenia (o ile nie odmarzną nam palce :-) ).

Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ekstremalnego podkręcania, napiszcie je w komentarzach. Najciekawsze z nich zadamy naszemu ekspertowi.

Źródło: inf. własna

