Nowy rekord podkręcania pamięci RAM był tylko kwestią czasu. Nikt chyba jednak nie podejrzewał, że zostanie on ustanowiony na najnowszej platformie AMD.

Ostatnio sporo piszemy o podkręcaniu sprzętu (nawet organizowaliśmy zawody podkręcania wincyjhercuf). Wracamy jednak do tematu, bo niedawno ustanowiono nowy rekord w overclockingu pamięci DDR4 RAM.

Rekord podkręcania pamięci DDR4 RAM

Nowy rekord został ustanowiony przez tajwańskiego overclockera o pseudonimie Bianbao XE.

Bianbao wykorzystał pamięci Crucial Ballistix MAX, które udało się przyspieszyć do 6666,6 MHz (rzeczywiste taktowanie 3333,3 MHz)… więc o 1,2 MHz wyżej niż wynosił poprzedni rekord (nota bene ustanowiony przez tego samego overclockera, ale podpisanego po prostu nickiem Bianbao).

Warto jednak zauważyć, że rekord został ustanowiony na platformie z procesorem AMD Ryzen 7 4700GE i płytą główną ASUS ROG Strix B550-I Gaming. Procesor i pamięci oczywiście były chłodzone za pomocą ciekłego azotu – poniżej możecie zobaczyć filmik z bicia rekordu:

Użycie platformy AMD może wydawać się zaskakujące (szczególnie, że do tej pory większość rekordów z podkręcania pamięci RAM była ustanawiana na platformach Intela). Wbrew pozorom nie jest to taki dziwny pomysł, bo nowe układy „czerwonych” wyróżniają się bardzo dobrym kontrolerem pamięci, co jak widać ma przełożenie także na ekstremalne OC.

Źródło: HWBot, Bilibili

