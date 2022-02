Bicie rekordów wydajności wymaga zastosowanie najwydajniejszego sprzętu i ekstremalnych metod podkręcania. Nie inaczej było w tym przypadku – grecki overclocker OGS ustanowił nowe rekordy wydajności w benchmarkach 3DMark Fire Strike.

Nowy rekord wydajności w 3DMark Fire Strike

Grecki overclocker Stavros Savvopoulos (znany pod pseudonimem OGS) sięgnął topowe podzespoły dostępne na rynku: procesor Intel Core i9-12900K, 2x 16 GB pamięci DDR5 RAM, płytę główną ASUS ROG Maximus Z690 Apex i kartę graficzną AMD Radeon RX 6900 XT.

Rzecz jasna nie obyło się bez niekonwencjonalnych metod podkręcania. OGS wykorzystał chłodzenie ciekłym azotem, co pozwoliło mu zwiększyć taktowanie procesora do 6900 MHz i karty graficznej do 3305 MHz na rdzeniu i 19 152 MHz na pamięciach (mówimy więc o bardzo mocnym podniesieniu zegarów, które nie jest osiągalne przy normalnej pracy z konwencjonalnym chłodzeniem 24/7).

Efekt? Ekstremalne taktowanie przełożyło się na nowe rekordy wydajności w benchmarkach 3DMark Fire Strike, Fire Strike Extreme i Fire Strike Ultra. Grecki overclocker pobił wyniki ustanowione przez japońskiego overclockera o pseudonimie bisu bisu, który wykorzystał tutaj bardzo podobne komponenty.

3DMark Fire Strike – 63 361 punktów (wcześniejszy rekord 62 389 punktów)

3DMark Fire Strike Extreme – 40 304 punktów (wcześniejszy rekord 39 515 punktów)

3DMark Fire Strike Ultra – 19 304 punkty (wcześniejszy rekord 18 721 punktów)

Dla porównania, Radeon RX 6900 XT w teście 3DMark Fire Strike ze standardowymi zegarami osiąga 33 129 punktów, a przy normalnym podkręcaniu uzyskaliśmy wynik 33 900 punktów.

Czy to kres możliwości sprzętu? Obecnych generacji pewnie tak. Wiemy jednak, że za jakiś czas na rynku mają zadebiutować nowe serie kart graficznych, które zapewne pozwolą uzyskać nowe rekordy wydajności.

Źródło: HWBot