Chyba nie stanie się już nic niespodziewanego i Elden Ring doczeka się premiery. Oby, bo gra powinna dać sporo radości fanom gatunku.

Elden Ring na kolejnych fragmentach rozgrywki

Oczekiwanie na Elden Ring nieco się przeciągnęło, twórcy zmieniali bowiem plany co do daty premiery dając sobie więcej czasu na prace. Finalnie wszyscy mogą jednak na tym skorzystać. From Software dopisze sobie do dorobku kolejną wysoko ocenianą produkcję, a gracze będą mieli okazję spędzić długie godziny na dobrej i prawdopodobnie wymagającej zabawie. I wcale nie są to domysły.

Elden Ring było pokazywane już dziennikarzom i to nie raz, zawsze z pozytywnym odzewem. Kilka redakcji miało to szczęście ponownie otrzymać dostęp do gry, tym razem już w finalnej wersji. Twórcy oraz wydawca jednocześnie dali zielone światło do pochwalenia się krótkimi fragmentami z szerszym gronem odbiorców. A skoro tak, trudno przejść obojętnie obok opublikowanych materiałów wideo.

Minimalne wymagania sprzętowe Elden Ring niepokoją, ale może to błąd

Studio From Software większości graczy mających do czynienia z jego produkcjami kojarzy się raczej pozytywnie. Wielkim zaskoczeniem nie będą jednak wątpliwości odnośnie tego, jak również w przypadku Elden Ring wypadnie nie fabuła czy sam gameplay, ale optymalizacja. Cały czas czekamy na szczegóły dotyczące aspektów technicznych oraz na wymagania sprzętowe. Na karcie gry w sklepie Steam pojawiła się minimalna konfiguracja, ale tylko na moment. Czy to błąd? A jeśli nie, to jak w takim wypadku może wyglądać konfiguracja dedykowana do najwyższych ustawień?

system operacyjny: Windows 10

procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

12 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060, 3GB / AMD Radeon RX 580, 4 GB

wersja DirectX: 12

60 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Kiedy premiera Elden Ring?

Pod koniec zeszłego miesiąca ogłoszono, że Elden Ring osiągnęło status gold, prace nad nim zostały ukończone. Tym samym nie trzeba obawiać się kolejnych opóźnień i można przygotowywać się na rozpoczęcie zabawy już 25 lutego. Nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

