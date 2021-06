Już w przyszłym miesiącu na rynku pojawi się King’s Bounty II. Jeśli planujesz zakup, to może cię zainteresować wiadomość o edycji kolekcjonerskiej. Ta – jak się okazuje – będzie również dostępna w naszym kraju.

King's Bounty II w Edycji Kolekcjonerskiej. Także w Polsce

Edycja kolekcjonerska King’s Bounty II wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli zdecydujesz się na jej zakup, to otrzymasz duże pudełko kolekcjonerskie, w którym znajdziesz:

pełną wersją gry i dodatkową zawartość cyfrową,

36-stronicowy artbook w twardej oprawie,

ścieżkę dźwiękową na płycie CD,

dwustronny plakat z grafiką z gry oraz mapą

oraz – to chyba najciekawsze – królewską koronę.

Częścią „kolekcjonerki” jest pełna wersja gry w edycji Day One. Ta będzie również dostępna osobno – to pierwszy nakład King’s Bounty II. To przedsprzedażowe wydanie zawiera kilka cyfrowych bonusów, w tym Tarczę wojowniczej księżniczki, jednostki Golemów ogniorękich i Płonących orłów oraz Pakiet premium „Elitarna gwardia”.



Edycja kolekcjonerska King’s Bounty II



King’s Bounty II: Day One

Zamówienia przedpremierowe ruszają lada moment

Jeśli interesuje cię King’s Bounty II w edycji Day One lub edycji kolekcjonerskiej, to lada chwila pojawi się możliwość złożenia zamówienia przedpremierowego na oficjalnej stronie gry i w wybranych sklepach. Do wyboru masz wersje przeznaczone na pecety oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Oficjalna premiera King’s Bounty II odbędzie się 24 sierpnia. To taktyczne, turowe RPG, w którym istotną rolę odegra nie tylko walka, ale też fabuła pełna trudnych decyzji do podjęcia. Pierwsza odsłona zbierała oceny oscylujące wokół ósemki i spodziewamy się, że tym razem będzie jeszcze lepiej. Tymczasem…

Zobacz najnowszy zwiastun King’s Bounty II:

Źródło: Cenega, 1C Entertainment