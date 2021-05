Jeśli lubicie gry z gatunku souls-like, to mamy dla Was dobre wieści – studio Room 8 właśnie zapowiedziało swoją nową produkcję – Lies of P.

Souls-like + opowieść o przygodach Pinokio – tak w skrócie można opisać Lies of P

Myślę, że śmiało można stwierdzić, że gatunek souls-like nie zna granic. Mamy już przecież, chociażby serię Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, czy Mortal Shell, jednak wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydać kolejną grę inspirowaną popularnymi "soulsami". Z takiego założenia wyszło studio Room 8, które właśnie zapowiedziało grę Lies of P. Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun:

Kiedy premiera Lies of P?

Lies of P przedstawi nam mroczną wersję opowieści o Pinokio. Wydawca gry – NeoWiz zapowiedział, że w grze nie zabraknie unikatowej mechaniki kłamstw. W rezultacie, zarówno nasze czyny, jak i słowa będą miały znaczący wpływ na wydarzenia w grze. Twórcy ujawnili również, że będziemy mogli wytwarzać własne wyposażenie oraz ulepszać naszą postać.

Jeśli zaś chodzi o fabułę, to przyjdzie nam odwiedzić miasto Krat, w którym panuje chaos, a naszym głównym zadaniem będzie odnaleźć Geppetto. Lies of P zadebiutuje na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia i xCloud dopiero w 2023 roku. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na kolejne informacje, bo trzeba przyznać, że jest to naprawdę ciekawe, a zarazem odważne połączenie.

Co sądzicie o takim pomyśle? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!