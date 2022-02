Mamy dobre wieści dla tych, którzy z niecierpliwością wyczekują Elden Ring. W sieci właśnie pojawił się zwiastun premierowy, który ukazuje zapierające dech w piersiach widoki oraz kilku nowych bossów.

Kiedy dokładnie będzie można zagrać w Elden Ring?

Elden Ring to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji 2022 roku. I to nie tylko przez wzgląd na to, że stoi za nią studio FromSoftware. Wszak przy fabule pomagał sam George R.R. Martin, a sama produkcja ma być swego rodzaju rewolucją, jeśli chodzi o gatunek souls-like. O tym czy faktycznie tak jest przekonamy się już 25 lutego 2022 roku. Pytanie tylko kiedy dokładnie?

Na szczęście, w tym przypadku twórcy nie zmuszają nas do gdybania, bowiem podzielili się oni infografiką, która przedstawia godziny debiutu gry w poszczególnych regionach świata. Polscy gracze będą mogli przystąpić do zabawy zarówno na PC, jak i na konsolach PS5, PS4, Xbox Series S/X oraz Xbox One o północy 25 lutego.

Twórcy potwierdzili również, że posiadacze konsol PlayStation oraz gracze pecetowi, będą mogli ściągnąć preload 23 lutego. Natomiast posiadacze Xbox'ów już teraz mogą to zrobić.

Zobacz zwiastun premierowy gry Elden Ring

Gotowi na umieranie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Elden Ring, Bandai Namco