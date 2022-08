Rozglądacie się za hulajnogą elektryczną? A może polujecie na coś nieco większego? Jeśli tak to powinna zainteresować Was oferta sklepu Geekbuying.

Pojazdy elektryczne z rabatami w Geekbuying

Pojazdy elektryczne systematycznie zyskują na popularności. I wcale nie mamy teraz na myśli samochodów, bo te mają spore grono zagorzałych oponentów. Zdecydowanie cieplejszą opinią cieszą hulajnogi oraz rowery, które dzięki wbudowanym silnikom i kilku innym bajerom znacząco ułatwiają szybkie przemieszczanie się po mieście.

Z racji tego, iż mowa o sprzętach dostępnych na rynku już od pewnego czasu, da się znaleźć propozycje o dobrej relacji ceny do możliwości. Nie jest jednak tajemnicą, że zawsze chciałoby się coś oszczędzić i kupić jeszcze taniej. Teraz jest okazja.

Hulajnoga elektryczna Eleglide Coozy

Sklep Geekbuying wprowadza do swojej oferty hulajnogę elektryczną Eleglide Coozy. Dla zainteresowanych na start przygotowana została oferta specjalna. Przy skorzystaniu z kodu rabatowego Coozy230 można liczyć na zauważalna zniżkę w wysokości 230 złotych.

O jakiej propozycji tutaj mowa? Eleglide Coozy może pochwalić się silnikiem o mocy 350W, który zapewnia prędkość maksymalną sięgającą 25 km/h (dostępne są 4 tryby, do 6 km/h, do 10 km/h, do 15 km/h i do 25 km/h). Jeśli chodzi natomiast o baterię, to cechuje się ona pojemnością 450Wh co z kolei przekłada się na zasięg sięgający maksymalnie 55 km.

Dla komfortu jazdy znaczenie mają także zastosowane przez producenta 10-calowe opony, przednia amortyzacja i szeroka platforma mierząca 19 cm. No i nie można zapominać o bezpieczeństwie. A nad tym z kolei czuwa układ hamowania składający się z tylnego hamulca tarczowego i E-ABS, dodatkowo można liczyć na aż 4 reflektory. Całości dopełnia wyświetlacz LED gwarantujący bieżący podgląd najważniejszych informacji.

Elektryczny rower górski Eleglide M1 Plus

Preferujący nieco większe kółka również mogą spodziewać się zniżki. Przygotowano ją na Eleglide M1 Plus, korzystając z kodu rabatowego A4YQQNHP kupicie go o 100 złotych taniej.

To już pojazd na zdecydowanie trudniejsze trasy. Elektryczny rower górski Eleglide M1 Plus został wyposażony w silnik o mocy 240W (chociaż maksymalna moc chwilowa to 500W), dzięki któremu jest w stanie rozpędzić się do 25 km/h i przerzutki Shimano zapewniające aż 21 przełożeń (przednie posiadają 3 biegi, zaś tylne 7 biegów).

Poza tym sięgający po ten model będą mogli liczyć na opony pneumatyczne CST o rozmiarze 27,5 cali, które zastosowano z myślą o jak najlepszym dostosowywaniu się do różnych nawierzchni, tryb elektryczny i tryb wspomagania do wyboru, podwójne hamulce tarczowe i hydrauliczne zawieszenie z blokadą.

A może rowery trekkingowe Eleglide T1 i T1 Step-Thru?

To nie koniec ciekawych propozycji, na jakie warto zwrócić uwagę w ofercie Geekbuying. Od niedawna znajdują się w niej również rowery trekkingowe Eleglide T1 i T1 Step-Thru, o których bezsprzecznie warto nadmienić.

Jak sugerują nazwy, są to modele bardzo do siebie zbliżone. Łączy je wiele cech wspólnych. Posiadają silniki o mocy 250W i momencie obrotowym 50 Nm pozwalające na osiąganie prędkości do 25km/h oraz baterie 450Wh mające gwarantować zasięg do 50 km trybie elektrycznym oraz do 100 km w trybie wspomagania. Śmiało można zatem stwierdzić, że nadają się także na dłuższe wycieczki.

Patrząc dalej, rowery łączą również 7-biegowe przerzutki Shimano, 3,5-calowe wyświetlacze LCD, podwójne hamulce tarczowe, jasne reflektory LED, a także 27,5-calowe opony pneumatyczne CST oraz aluminiowe ramy. I tu dochodzimy wreszcie do wprawdzie jednej, ale dość znaczącej różnicy pomiędzy tymi rowerami.

Eleglide T1 cechuje się klasyczną ramą, podczas gdy w T1 Step-Thru zdecydowano się na usunięcie górnej belki kierując tę propozycję w stronę pań lub osób nieco starszych mogących mieć trudności z przekładaniem nogi przez tradycyjną ramę rowerową.

Źródło: geekbuying