Rakieta Starship to imponujący sprzęt. Elon Musk oprowadza po platformie startowej i pokazuje, jak wygląda pojazd kosmiczny SpaceX.

W przeszłości widzieliśmy już właścicieli firm, dumnie prezentujących swoje produkty lub usługi. Elon Musk też zresztą niejednokrotnie zachwalał między innymi różne modele Tesli. Teraz natomiast amerykański miliarder zaprezentował, jak wygląda platforma startowa statku kosmicznego Starship i sama rakieta. Całość możemy zobaczyć na filmie.

Elon Musk pokazuje statek Starship

Właściciel SpaceX z bliska pokazuje rakietę Starship, stojącą na platformie startowej w Boca Chica. Zanim Elon Musk stworzył krótki przewodnik po rakiecie, odbył wizytę w fabryce Starfactory w Teksasie. Podczas nagrania Elon nie jest sam, towarzyszy mu Tim Dodd - entuzjasta kosmosu z kanału Everyday Astronaut (YouTube).

Rakieta Starship składa się z dwóch elementów - pierwszego stopnia o nazwie Super Heavy, a także górnej części, nazwanej po prostu Starship. Zadaniem nowej rakiety jest przetransportowanie załogi i ładunku z Ziemi na Księżyc. Plany SpaceX i Elona Muska sięgają jeszcze dalej, podróże w dalsze zakątki naszego Galaktyki są jednak póki co melodią przyszłości.

Starship to ogromna rakieta

Podczas prezentacji rakiety Starship wrażenie robią jej rozmiary. Ma 120 metrów wysokości i waży pięć tysięcy ton. To oczywiście masa przy starcie, którą następnie “zrzuca” wraz ze spalaniem paliwa.

Po osiągnięciu pewnego pułapu, dolny człon rakiety (Super Heavy) odłącza się i wraca na Ziemię. Nie ulegnie jednak zniszczeniu, przynajmniej w założeniu SpaceX. Złapią go specjalne ramiona, co pozwoli ponownie użyć sprzęt. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jaka technika i jakie obliczenia stoją za tym, aby w ogóle było to możliwe. Odzyskiwanie elementów rakiety pozwoli natomiast znacznie zmniejszyć koszty wielokrotnych startów. Manewr przechwytywania dolnego, dużego członu rakiety zostanie przetestowany już niebawem.