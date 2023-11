Entuzjazm Elona Muska z ostatnich tygodni okazał się uzasadniony, bo FAA wydało wreszcie ostateczną zgodę na drugi w historii lot próbny SpaceX Starship. Dwugodzinne okno startowe otwiera się już o godzinie 14:00 polskiego czasu w najbliższy piątek.

SpaceX Starship, który podjął pierwszą próbę lotu orbitalnego wiosną 2023, to przełomowa konstrukcja pojazdu kosmicznego, statek, który ma szansę stać się bardzo uniwersalną konstrukcją zdolną do wynoszenia nie tylko satelitów, ale też pojazdów zdążających na Księżyc i dalej. Drugi z członów, zwany Starship podobnie jak cała rakieta, może być wyłącznie pojazdem towarowym, ale też załogowym. Tankowcem lub supertajnym laboratorium orbitalnym, ale też samodzielnym lądownikiem. Jednak ostatnie miesiące, Starship był też przedmiotem śledztwa prowadzonego przez FAA (Federalna Administracja Lotnictwa).

Na sukces Starshipa czeka wiele instytucji, ale chyba żadna nie jest tak nim dziś zainteresowana jak NASA, która chciałaby, by zmodyfikowany Starship przyczynił się do postępów programu Artemis - powrotu człowieka na Księżyc po ponad 50 letniej przerwie. SpaceX równolegle do lotu wokółziemskiego Starshipa testuje już system napędowy dla wariantu księżycowego lądownika.



SpaceX Starship na platformie startowej w kwietniu 2023 roku przed pierwszą próbą lotu orbitalnego. (fot: SpaceX)

Oczywiście NASA ma też plan B i dlatego nad księżycowym lądownikiem pracuje także Blue Origin, które jak być może pamiętacie, mocno się awanturowało po pierwszym wyborze NASA, który ograniczył się do SpaceX.

Niektórzy wątpili, że Starship poleci po raz drugi w 2023 roku, ale nie SpaceX

Starship tak jak budzi ogrom pozytywnych emocji, jest także obiektem kontrowersji. Te narosły zwłaszcza po pierwszej próbie lotu w kwietniu 2023 roku. Wtedy nie udało się zrealizować całego planu, człony rakiety nie rozdzieliły się jak planowano. By uniknąć dalszych kłopotów, dokonano jej zniszczenia po około 4 minutach lotu. To jednak nie uratowało SpaceX od krytyki, gdyż start przyczynił się do kompletnej destrukcji plaformy startowej, a opadające szczątki rakiety w okolicach Starbase w Texasie stanowiły zagrożenie dla okolicy.

rozwiń

Dlatego FAA podjęło decyzję, by śpieszyć się powoli z udzieleniem licencji na drugi lot testowy. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że to „powoli” naprawdę odwlecze start w daleką przyszłość, ale w końcu padły słowa „SpaceX wypełnił wszelkie wymogi bezpieczeństwa, środowiskowe, regulacyjne i finansowe”. To wymogi zresztą nie tylko FAA, ale i Służby Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych, ze względu na duży wpływ na środowisko jaki ma start tak dużej rakiety jak Starship (mierzy ona 120 metrów wysokości, a jej silniki generują dwa razy większy ciąg niż silniki Saturna V, rakiety, która wysłała ludzi w kierunku Księżyca w 1968 roku).

SpaceX już od pewnego czasu gotowało się na pozytywną decyzję FAA, dlatego drugi w historii start nastąpi już w piątek 17 listopada 2023 roku. Bez przeciągania terminu.

Drugi w historii start SpaceX Starship. Gdzie oglądać?

Naturalnym źródłem jest strona SpaceX, gdzie mamy odnośnik do transmisji na platformie X, gdzie znajdziemy dokładny opis, minuta po minucie, drugiego lotu Starship. Będą też transmisje na YouTube, z komentarzami prowadzących, wystarczy wyszukać hasło "SpaceX Starship" i zależnie od uznania dodać "launch" lub "start".

Okno startowe dla SpaceX Starship otwiera się o godzinie 14:00 czasu polskiego, 17 listopada 2023, i potrwa 2 godziny. SpaceX zacznie transmisję o godzinie 13:30, na kanałach YouTube może to być jeszcze wcześniej.

Jeśli interesuje was co dzieje się na platformie startowej już teraz, to jest kanał NASASpaceflight, na którym przez 24 godziny na dobę można podglądać postępy prac.

Jak zawsze ostatecznym czynnikiem decydującym, poza gotowością samej rakiety, jest pogoda. Jak na razie na piątek w zatoce Boca Chica przewidywany jest słoneczny dzień z temperaturą sięgającą 25 stopni Celsjusza.

Jak będzie wyglądała druga próba lotu Starship?

Konfiguracja rakiety jest podobna jak poprzednio, podobnie jak stawiane jej cele. W pewnym sensie będzie to lot podobny do lotu pierwszych ludzi w kosmosie, choć bezzałogowy. Po 2 minutach i 41 sekundach od startu człon dopalacza (Booster) i górny (Starship) mają się rozdzielić. To etap, którego nie udało się zrealizować w kwietniu.

Tym razem silniki Starshipa będą odpalone jeszcze przed rozdzieleniem się obu członów (tzw. hot staging). Oprócz tego SpaceX wdrożyło między innymi nowy system elektronicznej kontroli wektora ciągu w silnikach Raptor, a także, czego można było się spodziewać, wzmocniło konstrukcję platformy startowej.

Potem dopalacz ma wylądować w wodzie w Zatoce Meksykańskiej. Z kolei Starship ma wznieść się na około 250 kilometrów i zatoczyć fragment pełnej orbity (osiągnie prędkość 28160 km/h, zbliżoną do wymaganej do pozostania na orbicie), a potem wylądować, a raczej dokonać podobnie jak pierwszy człon wodowania, tyle że tym razem w okolicy Hawajów. Cały lot ma potrwać około 90 minut (nie będzie to pełna orbita wokół Ziemi), czyli około pół godziny krócej niż trwał lot Gagarina w 1961 roku.



Kolejne etapy lotu SpaceX Starship (źródlo: SpaceX)

Mówi się czasem "do trzech razy sztuka". Czy tak będzie też w przypadku Starshipa? Dobrze byłoby, gdyby ten trzeci raz był już całkowicie zrealizowanym lotem, z udanym lądowaniem obu członów. Ale kto wie, może SpaceX nas zaskoczy już za drugim razem.

Elon Musk podobnie jak wiosną tonuje emocje i prosi, by nie oczekiwać i od tej próby zbyt wiele. Jednak nie zmienia to faktu, że przynajmniej pomyślna separacja i część lotu orbitalnego Starship to cele, które warto wypełnić. Ponownie ważną rolę odegrają tu, jak zresztą w każdym programie kosmicznym, silniki obu członów rakiety, od których niezawodnego działania zależy praktycznie wszystko.

Źródło: SpaceX, spacedaily, inf. własna