Niedawno dyrektor w Tesli i SpaceX, Elon Musk, stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. Jego majątek został wyliczony na 209 miliardów dolarów. Tym samym wyprzedził Jeffa Bezosa, który posiada „tylko” 186 miliardów dolarów. W tyle został również Bill Gates (134 miliardy dolarów) i Mark Zuckerberg (101 miliardów dolarów).

Tak duży majątek umożliwia nie tylko życie w luksusie, ale również otwiera wiele drzwi do wspaniałych możliwości. A wizjoner taki jak Musk, może znacząco zmienić życie wielu ludzi.

Cudze pieniądze łatwo jest wydawać, dlatego Musk najpierw szuka pomysłów jak i komu oddać taki majątek. Oczywiście na pewno odda jedynie część pieniędzy, ale wciąż nie wiadomo jak wiele chce przeznaczyć na filantropię. A potencjał wspomnianej fortuny jest ogromny, zwłaszcza patrząc na jej szybki wzrost. Według Benjamina Soskisa z Urban Institute's Center on Nonprofits and Philanthropy, Elon Musk powinien pozbyć się przynajmniej połowy majątku.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems)