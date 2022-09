Elon Musk pojawił się niedawno w programie CNBC „Jay Leno’s Garage” aby oprowadzić prowadzących po teksańskiej bazie Spacex „Starbase”.

Podczas wycieczki szef SpaceX i Tesli pokazał Leno zakład produkujący rakiety, miejsce do ich testowania a nawet własny port kosmiczny. Nazwa „Starbase” została placówce nadana wewnętrznie przez pracowników. Powstaje tam między innymi słynny Starship (który tego lata zaliczył wybuchową wpadkę).

Warte uwagi są słowa, które Elon Musk wypowiedział po pytaniu Leno o to czy SpaceX patent na materiał używany do produkcji nowych statków kosmicznych.

Nie obchodzą mnie patenty. Patenty są dla słabych.

Musk stwierdził też, że pozyskiwanie nowych patentów nie jest priorytetem dla jego firm. Kiedy poproszono go o rozwinięcie, stwierdził że patenty używane są dziś w sposób niezgodny z ich ideą. Służą do blokowania innym firmom dostępu do innowacyjnych technologii, a nie pomagają w tworzeniu nowych rzeczy.

Są używane jak miny lądowe w czasie wojny - w rzeczywistości nie pomagają w rozwoju rzeczy. Po prostu powstrzymują innych przed podążaniem za tobą

W 2014 roku Elon Musk wydał notatkę dla pracowników Tesli, w której wypowiedział się również przeciwko patentom, ponieważ według niego sukces firmy opierał się na jej zdolności do przyciągania najlepszych talentów, a nie na zarządzaniu portfelem patentów. Ponadto na stronie Tesli w dziale poświęconym prawom do technologii można znaleźć obietnicę, że firma nie będzie wszczynać pozwów patentowych przeciwko nikomu, kto w dobrej wierze chce korzystać z jej technologii.

Takie działania ze strony Muska z pewnością są godne pochwały i pozostaje żywić nadzieję, że inne duże firmy z branży technologicznej kiedyś przyjmą podobny model.

Źródła: technology.org, cnbc.com