Na 16 lipca o godzinie 11:20 czasu wschodnioamerykańskiego (czyli 17:20 w Polsce) zaplanowane jest dokowanie statku kosmicznego Cargo Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co pojazd SpaceX ma na swoim pokładzie?

W akcji moduł bezzałogowy

Misja, którą w czwartek o godzinie 20:44 czasu wschodnioamerykańskiego wyniosła w przestrzeń rakieta Falcon 9 jest bezzałogowa, więc na ISS nie przybędzie astronautów. Na pokładzie znajduje się jednak ponad 2,5 tony zaopatrzenia i eksperymentów, jakie mają zostać przeprowadzone na orbicie. Statek będzie dokował autonomicznie do modułu ISS Harmony około 17:20 czasu polskiego, co będzie można zobaczyć na streamowanej przez NASA transmisji.

rozwiń

Eksperymenty

Dragon niesie ze sobą ekwipunek konieczny do przeprowadzenia wielu eksperymentów związanych z klimatem, zdrowiem astronautów i innymi dziedzinami. Przyjrzyjmy się części wysłanych na orbitę technologii.

Mapowanie źródeł pyłu - przy pomocy skonstruowanego przez NASA urządzenia EMIT powstanie mapa obrazująca obszary Ziemi z których wznoszonesą do atmosfery chmury pyłów. Zbieranie danych zajmie urządzeniu około roku. Pyły atmosferyczne mają niebagatelny wpływ na kształtowanie się klimatu naszj planety. Ciekawy jest choćby sam fakt, że jeśli nawiewany nad dany obszar pył pochodzi z ciemnych minerałów to w konsekwencji temperatura tan rośnie, a jeśli z jasnych, które odbijają światło słoneczne to temperatura spada. Ma też wpływ na jakość powietrza i zdrowie oceanicznego fioplanktonu.

Szybsze starzenie się układu odpornościowego - przy pomocy chipów tkankowych zostanie przebadany proces starzenia się komórek odpornościowych w warunkach mikrograwitacji. Zostanie też sprawdzone w jakim stopniu i w jakim tempie układ odpornościowy będzie regenerował się po powrocie z kosmosu.

Bezkomórkowa produkcja białek - Cell-free to platforma do produkcji białek bez żmudnego hodowania żywych komórek. Przebadany zostanie proces produkcji w warunkach mikrograwitacji. W przyszłości technologia ta może stanowić proste, niedrogie i przenośne narzędzie do diagnostyki, monitoringu środowiska stacji i produkcji żądanych leków oraz szczepionek.

Kompozyt gleby biopolimerowej - jest to alternatywa dla cementu, która powstaje ze składników organicznych i lokalnie dostępnego surowca, takiego jak pył księżycowy lub marsjański. Eksperyment ma za zadanie sprawdzenie jak mikrograwitacja wpłynie na proces produkcyjny tego materiału.

Mikroorganizmy w glebie - ten eksperyment będzie monitorował wpływ przebywania w warunkach mikrograwitacji na organizmy, które zapewniają obieg węgla i innych składników odżywczych w przyrodzie. Badanie ma duże znaczenie w kontekście organizacji przyszłych upraw na stacjach i dalekobieżnych statkach kosmicznych.

Na ISS przeprowadza się oczywiście o wiele więcej badań, które mają znaczenie zarówno dla naszego życia na Ziemi jak i przyszłych ekspedycji kosmicznych. Wiele eksperymentów dostarczanych dziś na stację kosmiczną zostało pomyślane jako szczególnie istotne dla planowanych misji eksploracynych na Księżyc oraz Marsa w ramach programu Artemis.

Źródło: nasa.gov, technology.org