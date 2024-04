Empik Premium to subskrypcyjny program lojalnościowy, który oferuje szereg korzyści dla swoich użytkowników Czy warto posiadać subskrypcję? Oto niektóre z głównych zalet tego programu.

Zalety subskrypcji Empik Premium obejmują między innymi 15% zniżkę na zakupy w salonach oraz darmową dostawę. Empik podaje, że użytkownicy robią zakupy cztery razy częściej niż pozostali klienci.

Empik Premium oferuje korzyści dla czytelników, miłośników kawy oraz kinomanów. Czytelnicy mogą korzystać z zniżek na książki oraz dostępu do e-booków i audiobooków. Miłośnicy kawy mają stałą zniżkę w sieci Costa Coffee, a kinomani mogą korzystać z obniżek na bilety do kina.

Co daje Empik Premium? Zniżki na zakupy: Subskrybenci otrzymują stałe zniżki na produkty kupowane zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Standardowa zniżka wynosi 15% na zakupy w salonach Empik.

Subskrybenci otrzymują stałe zniżki na produkty kupowane zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Standardowa zniżka wynosi 15% na zakupy w salonach Empik. Darmowa dostawa: Użytkownicy Empik Premium mogą korzystać z darmowej dostawy zamówień online, co jest szczególnie korzystne przy częstych zakupach.

Użytkownicy Empik Premium mogą korzystać z darmowej dostawy zamówień online, co jest szczególnie korzystne przy częstych zakupach. Specjalne promocje: W trakcie dwukrotnie w roku organizowanego Empik Premium Week, subskrybenci mają dostęp do specjalnych promocji i dodatkowych obniżek.

W trakcie dwukrotnie w roku organizowanego Empik Premium Week, subskrybenci mają dostęp do specjalnych promocji i dodatkowych obniżek. Korzyści dla czytelników: Miłośnicy książek mogą cieszyć się zniżkami na drugą, tańszą książkę oraz mają dostęp do dużej bazy e-booków i audiobooków w aplikacji Empik Go.

Miłośnicy książek mogą cieszyć się zniżkami na drugą, tańszą książkę oraz mają dostęp do dużej bazy e-booków i audiobooków w aplikacji Empik Go. Zniżki u partnerów: Program współpracuje z różnymi partnerami, oferując zniżki na takie produkty jak kawa w Costa Coffee czy bilety do kina w sieci Multikino.

Program współpracuje z różnymi partnerami, oferując zniżki na takie produkty jak kawa w Costa Coffee czy bilety do kina w sieci Multikino. Rabaty na produkty fotograficzne: Użytkownicy mogą korzystać z promocji na wywoływanie zdjęć i inne produkty fotograficzne w Empik Foto, w tym zniżki na fotoksiążki.

Użytkownicy mogą korzystać z promocji na wywoływanie zdjęć i inne produkty fotograficzne w Empik Foto, w tym zniżki na fotoksiążki. Oferty specjalne: W ramach różnych akcji promocyjnych, takich jak Premium Week, subskrybenci mają dostęp do dodatkowych, czasowych obniżek na szeroki asortyment produktów, od technologii po artykuły do domu i ogrodu.

Ile kosztuje Empik Premium?

Cena subskrypcji Empik Premium może się różnić w zależności od promocji i ofert specjalnych. Standardowo roczna subskrypcja kosztuje około 59,99 zł na rok, jednak mogą występować okresowe promocje, w których cena jest obniżona. Do 28 kwietnia 2024 trwa akcja Empik Premium Weeks, kiedy to Empik Premium można nabyć za 39,90 zł. Koszt subskrypcji na 1 miesiąc kosztuje 10,99 zł, na pół roku to koszt 49,99 zł (w okresie promocji 34,99 zł).

Jak wykupić Empik Premium?

Zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto na stronie Empik.com. Przejdź do sekcji Empik Premium. Wybierz plan subskrypcyjny. Dokonaj płatności.

Jak zrezygnować z Empik Premium?

Jeżeli subskrypcję Empik Premium nabyłeś przez stronę empik.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto, przejdziesz do historii zakupów, a następnie w sekcji Empik Premium wybierzesz opcję „Anulowanie subskrypcji”. W przypadku zakupu subskrypcji bezpośrednio w salonie Empik, aby zrezygnować, odwiedź dowolny salon i poinformuj obsługę o swojej decyzji.

W momencie potwierdzenia rezygnacji, zależnie od tego, które korzyści z usługi już wykorzystałeś, przysługuje Ci zwrot pełnej lub częściowej wartości subskrypcji. Dokładna kwota, którą otrzymasz z powrotem, będzie wyraźnie określona w formularzu rezygnacji przed jej ostatecznym potwierdzeniem.

źródło: informacja prasowa, empik.com