Firma Endorfy kontynuuje odświeżanie obudów komputerowych. Tym razem padło na model Ventum 200, który zainteresuje graczy z mniej zasobnym portfelem.

Obudowa Endorfy Ventum 200 to tak naprawdę odświeżony model SilentiumPC Ventum VT2. Konstrukcja pojawiła się na rynku dwa lata temu, ale, przy okazji zmiany nazwy marki, producent wprowadził tutaj kilka usprawnień. Czy to jedna z lepszych obudów do gier?

Endorfy Ventum 200 – ulepszona obudowa do taniego komputera

Model Endorfy Ventum 200 został utrzymany w stonowanej stylistyce, która specjalnie nie rzuca się w oczy. Konstrukcja występuje w dwóch wariantach: z zabudowanym stalowym bokiem (Endorfy Ventum 200 Solid) oraz z przezroczystym panelem bocznym wykonanym z hartowanego szkła (Endorfy Ventum 200 Air).

Na górnym panelu wyprowadzono podstawowy zestaw gniazd: dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio. Rzecz jasna znajdziemy tutaj także przyciskI do włączania i restartowania komputera.

W środku przewidziano miejsce na standardową konfigurację z płytą główną w formacie ATX i kartę graficzna o długości do 315 mm. Do tego trzy dyski – jedna zatoka obsługuje nośniki 2,5 i 3,5 cala, a dwie kolejne przystosowano do nośników 2,5 cala.

Endorfy Ventum 200 to lepsza wentylacja podzespołów

Producent zadbał także o dobrą cyrkulację powietrza. Front obudowy został wykonany z perforowanej blachy, która pozwala uzyskać lepszy przepływ powietrza, a jednocześnie chroni wnętrze komputera przed wnikaniem zanieczyszczeń.

W modelu Endorfy Ventum 200 Air zastosowano panel z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze komputera

Nowa wersja obudowy została wyposażona w wentylatory Stratus 120 PWM – w wersji Solid zamontowano jeden model z tyłu, a w Air aż cztery: jeden z tyłu i dodatkowo trzy na froncie. Stratus 120 PWM to specjalny model, który wyróżnia się cichą pracą i dobrą wydajnością. W razie potrzeby można jednak dołożyć kolejne śmigiełka lub nawet pokusić się o montaż chłodzenia AiO w rozmiarze 240 lub 360 mm.

Newralgiczne miejsca: pod zasilaczem I na topie obudowy zabezpieczono filtrami powietrza. Elementy są mocowane na magnes, co ułatwi ich demontaż i oczyszczenie.



Model Endorfy Ventum 200 Solid ma zabudowany bok

Specyfikacja obudowy Endorfy Ventum 200

Model Endorfy Ventum 200 Solid Endorfy Ventum 200 Air Typ Midi Tower Midi Tower Porty na panelu I/O » 2x USB 3.0

» 2x audio » 2x USB 3.0

» 2x audio Obsługiwane płyty główne mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Miejsce na karty rozszerzeń 7x 315 mm 7x 315 mm Miejsce na dyski » 2x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala Miejsce na cooler CPU 161 mm 161 mm Miejsce na wentylatory » przód: 3x 120 mm / 2x 140 mm

» góra: 2x 120 mm

» tył: 1x 120 mm

» dół: 2x 120 mm » przód: 3x 120 mm / 2x 140 mm

» góra: 2x 120 mm

» tył: 1x 120 mm

» dół: 2x 120 mm Miejsce na chłodnice » przód: 120/240/280/360 mm

» góra: 120/240 mm

» tył: 1x 120 mm » przód: 120/240/280/360 mm

» góra: 120/240 mm

» tył: 1x 120 mm Zainstalowane wentylatory » tył: 1x Stratus 120 PWM » przód: 3x Stratus 120 PWM

» tył: 1x Stratus 120 PWM Maksymalna długość zasilacza 180 mm (ATX) 180 mm (ATX) Wymiary 440 × 211 × 373 mm 440 × 216 × 373 mm Cena 219 zł 289 zł

Modele Endorfy Ventum 200 już są dostępne w sprzedaży - wersja Solid została wyceniona na 219 złotych, a Air na 289 złotych (ceny są trochę wyższe względem modeli SilentiumPC Ventum VT2). Sprzęt może zainteresować osoby składające tańsze zestawy do grania.

Źródło: Endorfy