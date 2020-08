Fortnite zbanowane w App Store i Google Play

Najnowsza aktualizacja Fortnite wprowadziła nie tylko elementy związane z samą rozgrywką, ale również nowe metody płatności. Takie, które bardzo nie spodobały się Apple i Google. Obydwie firmy bardzo szybko podjęły identyczne decyzje o zbanowaniu gry w swoich sklepach.

Przedstawiciele Epic Games nie są zaskoczeni (trudno aby byli, regulaminy są w tej kwestii jasne), od razu odpowiedzieli. I trzeba przyznać, że nie byle jak, ponieważ zdecydowali się wkroczyć na drogę sądową. Pozew przeciwko Apple na ponad 60 stron musiał być gotowy już wcześniej, najprawdopodobniej to samo można powiedzieć o kampanii w mediach społecznościowych niejako angażujących graczy w to starcie.

Póki co nieco łagodniej wygląda sytuacja z Google. Tutaj też użytkownicy są w lepszej sytuacji, bo zainstalowanie czegokolwiek spoza oficjalnego sklepu jest na systemie Android zdecydowanie łatwiejsze. Google nie obrywa tak w mediach, ale również musi liczyć się z pozwem sądowym.

Fortnite is currently unavailable on Google Play. More information will be forthcoming soon.