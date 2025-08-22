Brak wsparcia Windowsa 10 i co dalej? ASUS ma rozwiązania

Październik 2025 zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim przygodę swoją kończy Windows 10. Dla wielu użytkowników będzie to zatem czas zmian i niepewności. Tu z pomocą przychodzi ASUS ze sprzętem dla każdego.

Microsoft niedawno ogłosił, że od października przestaje oferować wsparcie dla systemu Windows 10. Co to oznacza w praktyce? Komplikacje. Po 14 października 2025 roku użytkownicy przestaną otrzymywać bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń. Będzie można też pożegnać się z poprawkami błędów. Jednym zdaniem: system będzie się starzeć jak mleko.

Więcej problemów ze wsparciem a raczej jego brakiem

Niestety, to nie koniec "dobrych" wieści. Wraz z brakiem aktualizacji zabezpieczeń komputer staje się bardziej podatny na cyberataki. Dodatkowo, użytkownicy nie będą mogli liczyć na wsparcie techniczne. Oznacza to, że support nie będzie zajmował się już rozwiązaniem problemów zgłaszanych przez użytkowników.

Z czasem, dodatkowo, pojawią się problemy z kompatybilnością nowych aplikacji i narzędzi. Użytkownik Windowsa 10 zostanie wyobcowany na rynku, gdyż coraz mniej programów i aplikacji będzie dostępnych na ten system.

A na deser, przez brak poprawek błędów i ulepszeń stabilności, użytkownicy mogą spodziewać się ogólnych problemów z działaniem systemu i aplikacji. To z kolei wpłynie na komfort użytkowania, ponieważ zarówno praca jak i korzystanie z internetu będzie utrudnione. Wiele osób stanie w związku z tym przed ważną decyzją: czy zmieniać sprzęt? A jak tak to na jaki?

Właśnie to oferuje ASUS

Z pomocną dłonią przychodzi ASUS oferując szeroki wachlarz laptopów kompatybilnych z systemem Windows 11. Lista zalet zmiany swojego starego komputera na nowy jest zresztą dość długa. Po pierwsze, produkty ASUS oferują wysoką wydajność i stabilność. Najnowsze procesory Intel® Core™ Ultra oraz karty graficzne NVIDIA RTX zapewniają płynność działania w codziennych zadaniach, multitaskingu i pracy kreatywnej.

Użyte nowe technologie zapewniają aspekty, które będą rzadkością przy starych komputerach z Windows 10. Będzie można liczyć na lepszą ochronę prywatności, zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa, a także wsparcie dla Copilot+ PC, czyli sztucznej inteligencji wspierającej produktywność. To z kolei sprawi, że korzystanie z komputera stanie się bardziej intuicyjne, bezpieczniejsze i przyjemniejsze.

Nie tylko dane techniczne

ASUS to jednak nie tylko gwarancja dobrej technicznej jakości. Sprzęty tej firmy są również nakierowane na to, by produkty były jednymi z lepszych na rynku. W związku z tym, wykonane są z dokładnością od A do Z. Marka jako jedna z pierwszych postawiła na ekrany OLED, które zapewniają żywe kolory i głęboką czerń, czyniąc pracę i rozrywkę przyjemniejszą.

Do tego laptopy są poręczne, lekkie i elegancko wykończone, ponieważ do ich konstrukcji użyto nowoczesne materiały takie jak Ceraluminum. Użytkownicy nie mogą też skarżyć się na czasy pracy na baterii, gdyż ta jest imponująca. Dodatkową zaletą są unikalne laptopy dwuekranowe, mogące służyć jednocześnie za klasyczny laptop i wygodny tablet. A w lato zaawansowane systemy chłodzenia chronią komputer przed przegrzaniem i zapewniają komfort użytkowania.

Co zatem można robić na laptopach ASUS? Odpowiedź brzmi: wszystko. A dla kogo skierowana jest oferta firmy? Odpowiedź brzmi: dla wszystkich. Bez względu na to, czy ktoś szuka komputera do codziennej pracy biurowej, starego dobrego multitaskingu, czy może też bardziej zaawansowanej pracy kreatywnej - ASUS sprosta najbardziej wymagającym użytkownikom. Sam wybór ASUSa to inwestycja w komfort, wydajność i bezpieczeństwo na lata.

To znajdziesz w portfolio ASUSA

ASUS Vivobook S 14 OLED (S5406) przedstawiany jest przez producenta jako laptop dla każdego do codziennego użytku. Z procesorem Intel Core Ultra 5 226V i kartą graficzną Intel Arc Graphics zapewnia wysoką jakość użytkowania. Laptop ten gwarantuje również mobilność i wysoką jakość 14-calowego obrazu z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

ASUS Vivobook S14 (S3407QA) również jest doskonałym wyborem do codziennej pracy, szczególnie dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo. Bateria ma wytrzymywać do 30,5 godzin pracy. Do tego sam sprzęt korzysta z wydajnej sztucznej inteligencji oferując do tego moc do zwiększonej produktywności.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) to z kolei rozwiązanie dla użytkowników ceniących sobie pracę mobilną. Ten ważący mniej niż kilogram jest najlżejszym 14- calowym komputerem Copilot+ AI. Dodatkowo, podwójny wentylator zapewnia skuteczne chłodzenie. A jego dodatkową zaletą jest to, że jest niezwykle cichy, co dodatkowo polepsza komfort użytkowania go.

ASUS Zenbook Duo (UX8406) zaś udowadnia, że co dwa ekrany to nie jeden. Jest to idealna propozycja dla użytkowników wymagających największej produktywności, którzy chcą zalet laptopa i tabletu w jednym. Oba ekrany w Zenbooku są dotykowe, klawiatura jest odłączana, a bateria ma zwiększoną żywotność. Dzięki temu korzystać z laptopa można w każdych warunkach, a brak gniazdka nie będzie problemem.

ASUS ProArt P16 (H7606) to z kolei propozycja dla profesjonalistów. Ta stacja robocza to doskonały asystent w pracy kreatywnej. Dotykowy ekran i układ GeForce RTX™ z serii 50 w wersji laptopowej zapewnia ogromną wydajność i oferuje, jak mówi producent, wytrzymałość na poziomie sprzętu wojskowego.

Dodatkowo, komputery ASUS objęte są promocją "Komentujesz? Zyskujesz!". Jak podaje firma, wystarczy zarejestrować urządzenie na stronie ASUS i dodać opinię na stronie sklepu, w którym dokonało się zakupu. Dzięki temu można dostać czek BLIK o wartości 50 zł. Szczegóły promocji dostępne są pod tym adresem.