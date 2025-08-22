Karty graficzne

Kolejna spalona wtyczka 12V-2x6. Tym razem w Radeonie RX 9070 XT

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
3 komentarzeDyskutuj z nami

Kolejny użytkownik zgłasza problem ze spaloną wtyczką zasilania 12V-2x6. Nie dotyczy on jednak karty GeForce – tym razem awarii uległa karta graficzna Radeon RX 9070 XT.

Problem palących się wtyczek zasilania 12VHPWR i 12V-2x6 początkowo dotyczył kart graficznych GeForce RTX 4000 oraz GeForce RTX 5000 – co było zrozumiałe, ponieważ to właśnie w nich jako pierwszych zastosowano nowy standard zasilania. 

Z czasem jednak złącze zaczęto montować także w kartach Radeon RX 9000. Jak można się było spodziewać, również w tym przypadku zaczęły pojawiać się doniesienia o awariach.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Spalona wtyczka zasilania w karcie Radeon 

Użytkownik o nicku Savings_Opportunity3 opublikował na platformie Reddit wpis, w którym zwrócił uwagę na przebarwienia we wtyczce zasilania 12V-2x6 podłączonej do karty graficznej ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi (to jedna z topowych wersji Radeona RX 9070 XT - taki sprzęt kosztuje ok. 3,5 tys. zł). Warto tutaj zaznaczyć, że karta była podłączona do starszego zasilacza marki Kolink o mocy 700 W przy użyciu adaptera 3x 8-pin.

ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi - wtyczka zasilania

ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi - wtyczka zasilania
Po miesiąciu użytkowania karty niektóre piny w adapterze zasilania zaczęły się topić

Początkowo na kilku pinach wtyczki pojawiły się niewielkie przebarwienia, jednak z czasem stawały się one wyraźnie ciemniejsze od pozostałych. Wszystko wskazuje na to, że w tych miejscach wtyczka zaczęła się topić wskutek nadmiernego nagrzewania. 

Użytkownik zadeklarował, że planuje wymienić zasilacz na nowszy - już zgodny ze standardem ATX 3.1, co pozwoli na bezpośrednie podłączenie karty graficznej. 

Wątpliwości dotyczące nowego złącza 12V-2x6 

Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ze stopionymi złączami zasilania – najpierw w kartach GeForce, a teraz także w Radeonach. Wcześniejsze sugestie NVIDII wskazywały na niedokładne podłączenie wtyczki do gniazda zasilania karty graficznej, jednak problem ten miał zostać wyeliminowany wraz z wprowadzeniem nowego standardu 12V-2x6. Jak widać, problem nadal występuje. 

Pojawianie się kolejnych awarii może budzić wątpliwości wśród graczy i wpływać na zakup nowej karty graficznej do grania. O ile w kartach Radeon nowy standard stosowany jest sporadycznie, a większość modeli nadal korzysta ze sprawdzonych złączy 8-pin, tak w przypadku kart GeForce jest on powszechny w wydajniejszych konstrukcjach.

Przeczytaj także:

Komentarze

4
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    MrJanusz
    -1
    PIĄTEK PIĄTECZEK PIATUNIOOOOOOOO!!!

    BĘDZIE IMPREZA U CYGANA MY MUSIMY TAM BYĆ!!!! BĘDZIE MOŻNA DO RANA ŚWIROWAĆ I PIĆ!!!!!!!!!
    • avatar
      Marek1981
      0
      Bardzo duże A przy tak małym styku może zaspawać łącze.
      • avatar
        Batyra
        0
        mi na prawdę nie przeszkadzało by rozwiązanie jak w niektówych dawnych kartach (np. Asus Extreme N7800GT Dual) gdzie karta ma po prostu zasilacz jak od laptopa wpinany z tyłu w śledzia. - brak kabli w pięknej prezszklonej obudowie, możesz na zasilaczu mieć wyświetlacz ile karta bierze dokładnie w danym momencie, normalna wtyczka.
        • avatar
          grzesiek811
          0
          Dlatego ja się cieszę, że mój 9070XT Steel Legend ma klasyczne 2 x 8PIN.

          Witaj!

          Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
          Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

          Połącz konto już teraz.

          Zaloguj przez 1Login