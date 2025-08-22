Kolejna spalona wtyczka 12V-2x6. Tym razem w Radeonie RX 9070 XT

Kolejny użytkownik zgłasza problem ze spaloną wtyczką zasilania 12V-2x6. Nie dotyczy on jednak karty GeForce – tym razem awarii uległa karta graficzna Radeon RX 9070 XT.

Problem palących się wtyczek zasilania 12VHPWR i 12V-2x6 początkowo dotyczył kart graficznych GeForce RTX 4000 oraz GeForce RTX 5000 – co było zrozumiałe, ponieważ to właśnie w nich jako pierwszych zastosowano nowy standard zasilania.

Z czasem jednak złącze zaczęto montować także w kartach Radeon RX 9000. Jak można się było spodziewać, również w tym przypadku zaczęły pojawiać się doniesienia o awariach.

Spalona wtyczka zasilania w karcie Radeon

Użytkownik o nicku Savings_Opportunity3 opublikował na platformie Reddit wpis, w którym zwrócił uwagę na przebarwienia we wtyczce zasilania 12V-2x6 podłączonej do karty graficznej ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi (to jedna z topowych wersji Radeona RX 9070 XT - taki sprzęt kosztuje ok. 3,5 tys. zł). Warto tutaj zaznaczyć, że karta była podłączona do starszego zasilacza marki Kolink o mocy 700 W przy użyciu adaptera 3x 8-pin.



Po miesiąciu użytkowania karty niektóre piny w adapterze zasilania zaczęły się topić

Początkowo na kilku pinach wtyczki pojawiły się niewielkie przebarwienia, jednak z czasem stawały się one wyraźnie ciemniejsze od pozostałych. Wszystko wskazuje na to, że w tych miejscach wtyczka zaczęła się topić wskutek nadmiernego nagrzewania.

Użytkownik zadeklarował, że planuje wymienić zasilacz na nowszy - już zgodny ze standardem ATX 3.1, co pozwoli na bezpośrednie podłączenie karty graficznej.

Wątpliwości dotyczące nowego złącza 12V-2x6

Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ze stopionymi złączami zasilania – najpierw w kartach GeForce, a teraz także w Radeonach. Wcześniejsze sugestie NVIDII wskazywały na niedokładne podłączenie wtyczki do gniazda zasilania karty graficznej, jednak problem ten miał zostać wyeliminowany wraz z wprowadzeniem nowego standardu 12V-2x6. Jak widać, problem nadal występuje.

Pojawianie się kolejnych awarii może budzić wątpliwości wśród graczy i wpływać na zakup nowej karty graficznej do grania. O ile w kartach Radeon nowy standard stosowany jest sporadycznie, a większość modeli nadal korzysta ze sprawdzonych złączy 8-pin, tak w przypadku kart GeForce jest on powszechny w wydajniejszych konstrukcjach.