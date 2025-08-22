Wzrost o 30 proc. Kolejny streaming podnosi ceny
Apple podnosi ceny za dostęp do Apple TV+ w Stanach Zjednoczonych. To kolejny streaming za który użytkownicy więcej zapłacą, w tym wypadku aż o 30 proc. Wzrost cen na amerykańskim rynku zwiastuje większe abonamenty w Europie.
Apple TV+ dołącza do grona platform streamingowych, które w ostatnim czasie podniosły ceny abonamentów. W Stanach Zjednoczonych miesięczna opłata wzrośnie z 9,99 do 12,99 dolarów. Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend rosnących kosztów dostępu do usług VoD, który coraz częściej może budzić niezadowolenie użytkowników.
W Polsce subskrypcja Apple TV+ kosztuje obecnie 34,99 zł, jednak jeśli podwyżki dotrą także na nasz rynek, miesięczna opłata może wzrosnąć do 44,99 zł. Jak podkreśla Apple, wzrost cen podyktowana jest tym, że firma inwestuje w jakość i różnorodność konkurencji na rynku. Wszystko po to, aby utrzymać konkurencyjność na rynku światowym.
Apple TV+ udostępnia tylko jeden plan subskrypcyjny, w ramach którego użytkownicy otrzymują dostęp do treści całkowicie bez reklam. Taki model wyróżnia platformę na tle konkurencyjnych serwisów, a jednocześnie stanowi argument za wyższą ceną abonamentu.
Podwyżki mogą objąć także pakiet Apple One, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników, oferując kilka usług w ramach jednej subskrypcji. Do tej pory różnica w cenie między samym Apple TV+ a Apple One wynosiła zaledwie 5 zł, co czyniło pakiet atrakcyjną alternatywą.
Jeśli jednak wzrosną ceny pojedynczych usług, może to przełożyć się również na koszt całego zestawu. W efekcie użytkownicy staną przed wyborem, czy pozostać przy Apple One, czy ograniczyć się wyłącznie do jednej platformy. Dla wielu osób decyzja ta może mieć bezpośredni wpływ na domowy budżet.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!