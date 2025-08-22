Dostępny na żądanie. Znajomi AI zmienią nasze postrzeganie przyjaźni?

AI-owi towarzysze są zawsze dostępni i nie oceniają. Eksperci jednak apelują, by rozważyć ban lub surowe regulacje na programy, które mogą mieć szczególny wpływ na nastolatków.

Rosnąca popularność AI towarzyszy

Z badań wynika, że ponad 70 proc. amerykańskich nastolatków korzystało z AI towarzyszy przynajmniej raz, a ponad połowa z nich to regularni użytkownicy. Platformy takie jak Replika czy Character.ai przyciągają miliony użytkowników, oferując personalizowane doświadczenia. Znaczna większość mediów społecznościowych również oferuje możliwość czatu z botem.

Z niepokojem przyglądają sie temu europejscy regulatorzy. "Jesteśmy poważnie zaniepokojeni tymi i przyszłymi hiperrealistycznymi zastosowaniami", powiedział Aleid Wolfsen, przewodniczący holenderskiego urzędu ochrony danych, w wydanych w lutym wytycznych dotyczących towarzyszy AI.

Zagrożenia dla relacji międzyludzkich

Eksperci ostrzegają, że AI towarzysze mogą wpłynąć na nasze interakcje społeczne. Już teraz media społecznościowe zmieniają sposób, w jaki się komunikujemy. AI towarzysze, zawsze dostępni i otwarci, mogą prowadzić do uzależnień i zwiększenia czasu spędzanego w sieci.

Jak wskazuje Jamie Bernardi, badacz AI, sztuczna inteligencja bazuje na sykofancji - zalewaniu odbiorcę pochlebstwami w celu przypodobania się. Chociaż bot pozornie wydaje się obiektywny, tak naprawdę jego rolą jest stawianie człowieka w centrum. Bernardi dodaje, że przez to ludzie mogą mieć tendencję do wolenia spędzania czasu z botami niż z innymi osobami.

Regulacje i obawy

Regulatorzy wyrażają generalne zaniepokojenie tą sytuacją. Ich zdaniem AI towarzysze mogą wpływać na nasze postrzeganie rzeczywistości, przez to, że są to boty pozbawione krytycznego myślenia. Z kolei ich użycie w tragicznych sytuacjach, jak samobójstwa, budzi dodatkowe obawy.

Walter Pasquerelli, niezależny badacz AI związany z Uniwersytetem w Cambridge przyznał, że badania wskazują, że chociaż użytkownicy wiedzą, że interakcje są sztuczne, to wcale nie zmienia to emocjonalnego aspektu zwłaszcza, gdy wierzą, że bot im dobrze doradza.

Konieczność regulacji

W latach 2023 i 2024 ustawodawcy UE przyjęli szereg przepisów, takich jak przełomowe unijne prawo dotyczące sztucznej inteligencji, ustawa o sztucznej inteligencji (AI Act) czy ustawa o usługach cyfrowych (Digital Services Act).

Zgodnie z ustawą o sztucznej inteligencji (AI Act), chatboty będą musiały w każdym przypadku informować użytkowników, że mają do czynienia ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem. Dotyczy to również chatbotów towarzyszących AI.