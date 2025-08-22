Na to czekałem. Najlepsza mobilna konsola wreszcie w 100% dla Polaków

Konsole do gier

Popularny dziennikarz przekazuje świetną informację dotyczącą konsoli do gier. W menu pojawi się język polski. Czekamy tez na pierwsze gry po polsku.

Zaprezentowany kilka miesięcy temu Nintendo Switch 2 to kolejna odsłona popularnej konsoli do gier. Jest stosunkowo niedroga, daje natomiast o wiele większe możliwości, niż smartfony lbu stare konsole do gier. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do końca tego roku Nintendo Switch 2 dostanie polski interfejs. To świetna wiadomość i znaczne ułatwienie dla wielu graczy z naszego kraju.

Nintendo Switch 2 z językiem polskim

O planach dodania polskiego do listy języków w interfejsie Nintendo Switch 2 dowiadujemy się z platformy X.com. Ma się to stać jeszcze przed końcem 2025 r. To dość przełomowy moment. W konsolach japońskiej firmy nigdy dotąd nie było menu w języku polskim.

O planach Nintendo jako pierwszy poinformował Michał Pisarski. YouTuber i popularny dziennikarz technologiczny dodał wiele mówiący napis w trakcie trwających właśnie targów gamescom 2025.

Nie tylko menu. Wszyscy czekamy na gry po polsku

Menu konsoli Nintendo Switch 2 w języku polskim byłoby sporym udogodnieniem. Większość czasu podczas korzystania z urządzenia spędzamy jednak nie w interfejsie, a grach. Wydaje się zatem, że kolejnym krokiem mogą być pierwsze tytuły gier na NS2 w naszym języku.

Być może początkowo gry nie będą w “pełnej wersji polskiej” (dubbing, treści w grze). Początkowo twórcy mogą postawić na napisy lub polskiego lektora. Lepsze to niż nic.

Wydaje się, że polski język w konsoli Nintendo jest już właściwie pewny. Nie chodzi jednak wyłącznie o wpis rzetelnego redaktora Pisarskiego. Już od kilku miesięcy można było też znaleźć oferty pracy dla tłumaczy. Pracodawca to Nintendo, co dość jasno wskazuje na przygotowania Japończyków do wykorzystania naszego języka w konsoli i grach.

