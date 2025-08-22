Smartfon Trump T1 jednak z innym wyglądem? Radykalna przemiana

Pierwsze projekty smartfona Trump T1 mocno przypominały telefon Apple. Teraz twórcy prawdopodobnie chcą zmienić design. Wciąż ciężko mówić jednak o autorskiej stylistyce.

Jakiś czas temu informowaliśmy o planach wprowadzenia do sprzedaży smartfona Trump T1. Złoty kolor, grawer z amerykańską flagą i nazwisko prezydenta Stanów Zjednoczonych mogły się podobać (choć oczywiście - nie wszystkim). Słaba specyfikacja i design skopiowany z iPhone 15 Pro - już mniej. Teraz wygląda na to, że Trump T1 zmieni swój design.

Nowy wygląd Trump T1

Rodzina Donalda Trumpa prowadzi wiele biznesów. Jednym z nich jest sieć komórkowa, która działa na terenie Stanów Zjednoczonych. W planach jest wprowadzenie pierwszego smartfona marki własnej. Trump T1 - bo tak nazywa się premierowy model - miał wyglądać dość podobnie do nowych iPhone’ów. Tak przynajmniej wynikało z informacji sprzed kilku miesięcy. Teraz wiele się zmienia. Nowa stylistyka nie oznacza jednak, że Trump T1 będzie innowacyjny.

Na stronie internetowej Trump Mobile wciąż można zobaczyć starszy wygląd. W social mediach pojawiły się natomiast nowe grafiki. Widzimy na nich plecki telefonu, którego układ aparatów do złudzenia przypomina Samsunga Galaxy S25 Ultra. Nie wiadomo natomiast, czy Trump Mobile chce wyposażyć swój premierowy model w aż cztery obiektywy.

Trump Mobile nie wypowiada się na ten temat

Premiera smartfona początkowo była planowana na koniec wakacji tego roku. Obecnie twórcy informują, że stanie się to później, choć jeszcze w 2025 r. Firma, która stoi za projektem, unika natomiast komentarzy. Nie odnosi się do nowego projektu. W sieci pojawiły się nawet oskarżenia, że cały projekt telefonu został zmyślony i że wcale nie wejdzie on do produkcji.

Wcześniej zapowiadano, że model Trump T1 zostanie zaprojektowany i wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Miałoby być ogromnym plusem dla sporej rzeszy potencjalnych klientów. Mowa oczywiście o wyborcach Donalda Trumpa.