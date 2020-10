Warto zajrzeć na Epic Games Store. Sklep nie tylko rozdaje kolejne darmowe gry, ale cały czas zaprasza też na halloweenową wyprzedaż.

Blair Witch i Ghostbusters: The Video Game Remastered za darmo

Epic Games Store już od dawna systematycznie udostępnia darmowe gry. W ostatnich tygodniach są to najczęściej horrory i trudno było odejść od tego akurat teraz. W efekcie posiadający konto na Epic Games Store mogą pobierać aktualnie Blair Witch przygotowane przez polskie studio Bloober Team. Fabuła koncentruje się tutaj na poszukiwaniach małego chłopca, który zaginał w lesie Black Hills. Niestety, miejsce to okazuje się wyjątkowo niebezpieczne, głównie z racji nawiedzającej je istoty.

Blair Witch można pobierać za darmo do 5 listopada do godziny 17:00 naszego czasu. Dokładanie tak samo jak drugą udostępnioną za darmo grę, a mianowicie Ghostbusters: The Video Game Remastered. Mało komu trzeba przypominać, że pozwala ona zapolować na duchy, ale całość jest podana w mniej przerażającej formule.

Halloweenowa wyprzedaż na Epic Games Store

Jak wiadomo, dziś Halloween. Może i nie każdy za tym dniem przepada i zamierza celebrować go w tradycyjny dla niego sposób, ale już na promocje z nim związane mało kto patrzy nieprzychylnie. Jedna z nich już od kilku dni trwa właśnie na Epic Games Store, gdzie rabaty dochodzą do 75%.

A z racji tego, że promocja zakończy się dopiero 5 listopada, warto o tym przypomnieć. Zwłaszcza, że zarządzający Epic Games Store podeszli do tematu dość luźno i obniżyli ceny gier z różnych gatunków, nie tylko tych ściśle pasujących do Halloween.

Wybrane oferty halloweenowej wyprzedaży na Epic Games Store:

Alan Wake taniej o 75% (12,25 zł)

Alan Wake's American Nightmare taniej o 75% (8,24 zł)

Ancestors: The Humankind Odyssey taniej o 50% (84,99 zł)

Conarium taniej o 75% (17,25 zł)

Hello Neighbor taniej o 65% (37,79 zł)

Metro: 2033 Redux taniej o 75% (17,99 zł)

Metro: Last Light Redux taniej o 75% (17,99 zł)

Metro Exodus taniej o 60% (67,60 zł)

Outward taniej o 60% (56,80 zł)

Rainbow Six Siege taniej o 60% (31,96 zł)

STAR WARS Jedi: Fallen Order taniej o 50% (119,95 zł)

SUPERHOT taniej o 60% (11,99 zł)

This War of Mine taniej o 75% (14,99 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku taniej o 70% (44,70 zł)

World War Z - Edycja GOTY taniej o 60% (63,60 zł)

Vampyr taniej o 70% (38,99 zł)

