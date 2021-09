Właśnie poznaliśmy datę premiery kolejnego wielkiego hitu, który w grudniu trafi na platformę Netflix. Nie patrz w górę, bo to o tej produkcji mowa, otrzymał również nowy zwiastun.

Kiedy premiera filmu Nie patrz w górę?

Po raz pierwszy o filmie nie patrz w górę pisaliśmy całkiem nie dawno, kiedy to światło dziennie ujrzał zwiastun tej produkcji. Wygląda jednak na to, że promocja filmu ruszyła pełną parą, bowiem Netflix opublikował nowy klip z filmu w ramach Tudum, swojej streamingowej wirtualnej imprezy dla fanów. Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence jako para astronomów, wyruszają w medialną podróż, aby ostrzec ludzi przed meteorytem, który ma uderzyć w Ziemię. W nowo opublikowanym klipie DiCaprio i Lawrence udają się na audiencję do pani prezydent, granej przez Meryl Streep, ale władze bagatelizują problem. Jak zakończy się ta historia? Tego dowiemy się już 24 grudnia 2021 roku, kiedy to produkcja zadebiutuje na platformie.

W reżyserii laureat nagrody Oscara

Adam McKay od dawna zajmuje się reżyserią komedii takich jak Bracia przyrodni czy Legenda telewizji. Na swoim koncie ma również kilka poważniejszych filmów, czyli Big Short i Vice. McKay zdradził, że produkcja zapożycza scenę z filmu Szczęki, gdzie burmistrz zaprzecza istnieniu rekina-zabójcy, pomimo wielu dowodów. W filmie Nie patrz w górę ludzie nie wierzą ekspertom, że do Ziemi zbliża się meteoryt.

Źródło: Netflix