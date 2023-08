Czwartkowe popołudnia to chwila, w której uaktywniają się gracze uwielbiający promocję. Właśnie wtedy Epic Games Store aktualizuje swoją ofertę promocyjną i serwuje kolejne darmowe gry. Również przez najbliższy tydzień liczba mnoga będzie wskazana.

To już ostatni moment na to, aby dopisać do swojego konta Bloons TD 6 i/lub Loop Hero. Punktualnie o godz. 17:00 naszego czasu zarządzający Epic Games Store zamienią te tytuły na Europa Universalis IV i Orwell: Keeping an Eye on You.

Europa Universalis IV i Orwell: Keeping an Eye on You za darmo

Dla wielu graczy będą to ciekawsze propozycje. Nie ma przy tym co ukrywać, że w dużej mierze z racji Europa Universalis IV. Wprawdzie jest to propozycja już dość wiekowa, ale wciąż zaliczana do grona najlepszych strategii. Osoby, które nie miały z nią do czynienia, a sympatyzują z tym gatunkiem gier, powinny nadrobić zaległości.

Europa Universalis IV i Orwell: Keeping an Eye on You będą dostępne za darmo przez najbliższy tydzień, do 17 sierpnia. Tradycyjnie dla promocji Epic Games Store nie trzeba spełniać dodatkowych warunków, wystarczy posiadanie konta w tym sklepie.

Nie najnowsza, ale wciąż warta uwagi strategia

Europa Universalis IV to dzieło cenionego studia Paradox Interactive. Gra debiutowała w 2013 r. i zgarnęła oceny na poziomie niemal 90 proc. Zarówno wśród branżowych dziennikarzy, jak i graczy. Doczekała się wielu dodatków.

Zadaniem graczy decydujących się na przygodę z Europa Universalis IV jest pokierowanie losami wybranego narodu na przestrzeni czterech stuleci. Trzeba zadbać nie tylko o władzę wewnętrzną, ale również o politykę zagraniczną, handel, wojsko czy badania naukowe. Krótko mówiąc, zbudować jak najpotężniejsze i jak najlepiej funkcjonujące imperium.

Orwell: Keeping an Eye on You to dla odmiany propozycja o kilka lat młodsza, a jednocześnie reprezentująca zupełnie inny gatunek gier. Stanowi połączenie strategii i symulacji skupiające się na inwigilacji obywateli przez Internet. Wykorzystując potężne narzędzia służące do tego celu gracz ma za zadanie odnaleźć osoby odpowiedzialne za serię ataków terrorystycznych.