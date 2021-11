EVERSPACE 2 pozostaje w Early Access, ale znacząco się rozrasta. Aktualizacja Khaït Nebula: Stranger Skies najdobitniej to potwierdza.

Everspace 2 z aktualizacją Khaït Nebula: Stranger Skies

Zapowiedź Everspace 2 miała miejsce podczas targów Gamescom 2019 i chociaż na premierę wciąż czekamy, niektórzy już ten tytuł sprawdzają. Jakim sposobem? Dzięki udostępnieniu przez twórców wersji Early Access (w ramach Xbox Game Pass oraz Steam). Pierwsze opinie są w większości pozytywne, a rozwój całości postępuje bardzo zauważalnie.

Właśnie wypuszczono aktualizację Khaït Nebula: Stranger Skies, która wprowadza do kosmicznego looter shootera naprawdę sporo nowości. Pozwala kontynuować historię przedstawioną w poprzedniej aktualizacji, a jednocześnie cieszyć się nową frakcją, wyposażeniem, kolejnymi mechanikami rozgrywki, obcymi formami życia, dodatkowym towarzyszem i nową klasą statku gracza - Vindicator (typu Heavy Fighter).

„Khaït Nebula to najdziwniejszy do tej pory system gwiezdny jaki poznają gracze EVERSPACE 2, pełen tajemniczych artefaktów, dziwacznych stworzeń i wskazówek na temat historii pierwotnej rasy znanej jako The Ancients, w którym jest jeszcze wiele do odkrycia.”

Everspace 2 po polsku

Jest też dobra wiadomość dla osób, którym przeszkadzał brak polskiej wersji językowej. Wraz z omawianą aktualizacją pojawiają się bowiem napisy w kliku kolejnych językach, w tym właśnie po polsku.

Twórcy potwierdzają również, że mają już plan aktualizacji na 2022 rok, następna duża aktualizacja ma pojawić się na wiosnę. Wprowadzi między innymi kolejny system gwiezdny, ale nie pojawią się nowe fragmenty fabuły. Te zostały bowiem zachowane już na premierę. Ta ma odbyć się w 2023 roku, na PC oraz konsolach.

Źródło: ROCKFISH Games