Myśleliście, że platforma AMD X570 odeszła w zapomnienie? Nic bardziej mylnego! ASUS przygotował trzy nowe płyty, które zainteresują graczy i twórców treści.

Platforma AMD X570 to świetna propozycja do budowy wydajnych komputerów do gier i mocnych stacji roboczych. Płyty wspierają najnowsze procesory Ryzen 5000 i Ryzen 5000G, obsługują do 128 GB pamięci RAM, a do tego pozwalają wykorzystać potencjał magistrali PCI-Express 4.0.

Niedawno w ofercie firmy ASUS pojawił się topowy model ROG Crosshair VIII Extreme, ale przy okazji zaprezentowała ona też trzy kolejne propozycje z nieco niższego segmentu: ROG Strix X570-E Gaming WiFi II, TUF Gaming X570-Pro WiFi II i ProArt X570-Creator WiFi.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II – ulepszona płyta dla graczy

ROG Strix X570-E Gaming WiFi II to właściwie odświeżony model ROG Strix X570-E Gaming (na pierwszy rzut oka wygląda praktycznie identycznie). Płyta powinna zainteresować graczy, którzy składają wydajny, funkcjonalny i efektowny zestaw.

Funkcjonalność nowego modelu jest bardzo podobna. Producent przewidział m.in. trzy złącza PCI-Express x16 (x16/-/x4 lub x8/x8/x4) i dwa PCI-Express x1, a także osiem gniazd SATA III i dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 (obydwa z radiatorem, który wspomaga odprowadzanie ciepła z szybkich dysków SSD).

Entuzjastów zainteresuje mocna sekcja zasilania (12+4 fazy), na której zamontowano solidne chłodzenie (zrezygnowano natomiast z wentylatora na chipsecie). Dodatkowo można tutaj wykorzystać autorską technologię Dynamic OC Switcher, która pozwala uzyskać kompromis między maksymalnym taktowaniem pojedynczego rdzenia i wielu jednocześnie obciążonych wątków.

Nowa wersja płyty oferuje bogatszy zestaw portów na tylnym panelu. Do dyspozycji oddano m.in. dwie karty sieciowe (w tym jedną 2.5G LAN), bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6E i dobrej jakości kodek dźwiękowy SupremeFX S1220A z dwoma wzmacniaczami słuchawkowymi.

ASUS TUF Gaming X570-Pro WiFi II – nowa wersja płyty bez wentylatora

ASUS TUF Gaming X570-Pro WiFi II to z kolei ulepszona wersja zwykłego ASUS TUF Gaming X570-Pro WiFi. Płyta została utrzymana w militarnej stylistyce i też jest kierowana do graczy (mówimy jednak o nieco niższym segmencie niż wcześniej opisywany ROG Strix X570-E Gaming WiFi II).

Do dyspozycji oddano podobny zestaw złączy – znajdziemy tutaj m.in. po dwa sloty PCI-Express x1 i x16 (już bez możliwości łączenia kart graficznych), a także sześć gniazd SATA III i dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 (w tym przypadku już tylko jedno z nich wyposażono w radiator).

Podobnie jak w pierwszej rewizji, za zasilanie procesora odpowiada 14-fazowa sekcja (12+2 fazy). Z kolei na chipsecie zamontowano pasywne chłodzenie w postaci radiatora (nowa wersja płyty już nie ma wentylatora).

Tylny panel oferuje podobny zestaw portów. Znajdziemy tutaj m.in. kartę sieciową 2.5G LAN i nowszą wersję bezprzewodowej łączności (Wi-Fi 6E zamiast 6). Za dźwięk odpowiada podstawowy, 8-kanałowy kodek Realtek ALC897.

ASUS ProArt X570-Creator WiFi – wypasiona płyta główna dla twórców treści

Na koniec coś dla twórców treści - ProArt X570-Creator WiFi to jedna z tych płyt, która sprawdzi się przy budowie wydajnej i nowoczesnej stacji roboczej. Producent postawił na ciekawą stylistykę, więc sprzęt na pewno wpadnie w oko entuzjastom.

Nowy model oferuje też bardzo dobrą funkcjonalność. Na laminacie przewidziano m.in. trzy sloty PCI-Express x16 (można w nich połączyć dwie karty graficzne(, a także sześć gniazd SATA i trzy sloty M.2 PCIe 4.0 x4 (z chłodzeniem).

Na uwagę zasługuje też mocna, 16-fazowa sekcja zasilania (12+4 fazy). Chłodzeniem VRM zajmuje się masywny radiator. Pasywne chłodzenie zastosowano również w przypadku chipsetu AMD X570.

ASUS ProArt X570-Creator WiFi oferuje bogaty zestaw portów – producent przewidział m.in. dwa złącza Thunderbolt 4 40 Gb/s, dwie karty sieciowe (w tym jedną 10G LAN) oraz bezprzewodową łączność Wi-Fi 6E. Do tego cała gama portów USB oraz wyjście HDMI i wejście DisplayPort.

Poniżej możecie zobaczyć wideo m.in. z prezentacją świeżego modelu ASUS ProArt X570-Creator WiFi:

Szczegóły na temat dostępności nowych płyt jeszcze nie zostały ujawnione (modele ROG Strix X570-E Gaming WiFi II i ASUS TUF Gaming X570-Pro WiFi II nie powinny być dużo droższe od pierwszych wersji). Sprzęt zainteresuje wymagających użytkowników, którzy chcą się przerzucić na platformę AMD z nowymi procesorami Ryzen 5000 lub Ryzen 5000G.

