Dziś debiutuje Facebook Dating w Polsce. To nie aplikacja randkowa, lecz specjalnie wydzielona sekcja portalu – dla osób poszukujących miłości w Internecie.

Facebook Dating w Polsce. Randki online na „fejsie”

Różne statystyki pokazują, że aplikacje randkowe są miejscem poszukiwania miłości wybieranym przez miliony Polaków. Najczęściej stawiamy na Badoo lub Tindera, ale jeśli im akurat nie udało się pomóc ci w odnalezieniu twojej drugiej połowy, to być może uda się to portalowi Marka Zuckerberga. W naszym kraju zadebiutował dziś Facebook Dating.

Facebook Dating nie jest osobną aplikacją, lecz częścią serwisu społecznościowego. Jeżeli aktualizacja już do ciebie dotarła, to znajdziesz odpowiednią opcję w głównym menu.

Facebook Randki – jak to działa?

Randkowy profil jest tworzony na bazie naszej aktywności na Facebooku – informacji, które zamieściliśmy, postów, które polubiliśmy, stron, które śledzimy czy wydarzeń, w których bierzemy udział. Niektóre informacje dodajesz samodzielnie, aby się przedstawić. Ważne jest też to, że nasz profil randkowy widzą tylko te osoby, które też szukają miłości.

Co dalej? Jeżeli algorytmy uznają, że znalazły do nas kogoś dopasowanego (o podobnych zainteresowaniach i w niedużej odległości), pojawi się powiadomienie, dzięki któremu przejdziemy do profilu potencjalnej drugiej połowy i jeśli będziemy zainteresowani tą znajomością, musimy po prostu kliknąć „serduszko”. Wtedy szybko można przejść do rozmowy: czatu tekstowego albo połączenia wideo. A dalej... kto wie?

Wypada podkreślić, że nigdy nie będzie to nikt z naszych znajomych. Jeżeli podoba nam się ktoś, kogo mamy w tej grupie, to możemy dodać go lub ją na listę „sekretnych sympatii”. Tylko jeżeli uczucie jest odwzajemnione, obie osoby dowiedzą się o tym i będą mogły rozpocząć wirtualne (lub zupełnie realne) randkowanie. Jeżeli druga osoba tego nie czuje, pozostanie to naszą tajemnicą.

Wirtualne randkowanie bez abonamentu

Podobnie jak cały Facebook, tak i Randki są usługą bezpłatną. Ponoć od testów w 2018 roku połączyła ona ponad 1,5 miliarda par.

Źródło: Facebook, informacja własna

Czytaj dalej o Facebooku: