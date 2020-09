Z pozoru niewielka nowości w iOS 14 stała się dla Apple źródłem dodatkowej pracy, a teraz również roszczeniowej postawy Facebooka.

Facebook chciałby aby Messenger był domyślną aplikacją na iOS

Być może kojarzycie fakt, iż udostępniony w zeszłym tygodniu iOS 14 pozwala użytkownikom zmienić domyślne aplikacje e-mail oraz przeglądarki, ustawić inne niż Mail oraz Safari. Można było przypuszczać, że pojawią się pytania, dlaczego nie poszło to krok lub kilka kroków dalej. Okazuje się, że upomina się o to między innymi Facebook, który widziałby w iOS opcję zmiany domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości. Wedle jego przedstawicieli świetnie sprawdzałby się tutaj Messenger.

„Uważamy, że ludzie powinni mieć możliwość wyboru różnych aplikacji do przesyłania wiadomości jako domyślnych. Ogólnie wszystko i tak zmierza w tym kierunku.” - Stan Chudnovsky, wiceprezes Facebooka

Wątpliwe, aby Facebook dopiął swego

Co ciekawe, z pojawiających się w sieci informacji wynika, że Facebook podpytywał Apple o tę kwestię od kilku lat. Odpowiedź była zawsze krótka i rzecz jasna negatywna. Stan Chudnovsky sugeruje, że jedną z przyczyn może być przeświadczenie, iż aplikacja Wiadomości napędza sprzedaż iPhone'ów.

Trudno spodziewać się, że teraz coś się zmieni. Tym bardziej, że w tym przypadku Apple musiałoby wykonać więcej pracy niż przy dodawaniu opcji zmiany aplikacji e-mail oraz przeglądarki. Jedyne co może osiągnąć Facebook to podsycanie głosów iż Apple stosuje praktyki monopolistyczne. Ostatnio kreuje to Epic Games, chociaż zdaje się mieć ku temu większe podstawy.

Póki co Apple wydało iOS 14.0.1 z łatką eliminującą błąd związany właśnie ze zmianą domyślnych aplikacji. Nie działało to bowiem jak należy, teraz wszystko ma być już w porządku.

Źródło: engadget

