Facebook wprowadził kolejne zmiany na swoim głównym portalu oraz w komunikatorze Messenger. Z pozoru są one kosmetyczne, w praktyce, przynajmniej wedle zamysłów, mają pomagać w trudnych czasach, z jakimi się obecnie borykamy.

Wspierajcie bliskich z daleka. Facebook wprowadza nowe reakcje na czas pandemii

Przedłużająca się pandemia koronawirusa sprawia, że trzeba było porzucić życie towarzyskie, spotkania z rodziną czy znajomymi. Można jednak pozostawać z nimi w stałym kontakcie, o co dba między innymi właśnie Facebook. Aby umożliwić użytkownikom portalu jednoczenie się w trudnych czasach oraz pozwolić na wzajemne wspieranie się wprowadził kolejną, siódmą reakcję.

Wygląda na skrzyżowanie kliku emoji, natomiast najważniejsze jest w niej przytulane serce. Nie ma wątpliwości, że zareagowanie w ten sposób na czyjś post doda otuchy. Prawda? Można być nieco złośliwym, ale można też stwierdzić, że obecne od dłuższego czasu reakcje nie do końca pasowały do wszystkich wpisów poruszających temat pandemii i zdrowia.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Reakcja Care inna dla Facebooka i Messengera

Mówi się o nowych reakcjach, chociaż tak naprawdę chodzi o jedną. Tyle tylko, że inaczej wygląda ona na Facebooku, a inaczej na Messengerze. W jednym z najlepszych darmowych komunikatorów internetowych użytkownicy zobaczą fioletowe serce, którym można będzie wyrażać troskę i współczucie.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Brak nowych reakcji na Facebooku?

Jeśli korzystacie z Facebooka i Messengera, ale jeszcze nie widzicie nowych reakcji to nie musicie niczego robić, a jedynie cierpliwie czekać. Zmiany są bowiem wdrażane stopniowo.

Today, alongside Facebook, we are rolling out a new reaction to express caring and compassion. https://t.co/2FTJrX6jV4 — Messenger (@messenger) April 17, 2020

Źródło: @alexvoica, @messenger

