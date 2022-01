O algorytmach Facebooka nie każdy ma dobre zdanie. Jednak trzeba przyznać, że dbają o to, aby do użytkowników nie docierały treści drastyczne.

Treści drastyczne w social mediach

Na fanpage’u Programista płakał jak commitował można znaleźć zdjęcie, które jest zasłonięte ostrzeżeniem o treściach drastycznych. Niby nic specjalnego, w końcu przyzwyczailiśmy się już do takich widoków w mediach społecznościowych. Co więcej, ten system jest potrzebny, ponieważ ludzie naprawdę wszystko wrzucają do Internetu i szeroko udostępniają treści, które nie każdy z nas ma ochotę oglądać przy śniadaniu.

Jednak w tym przypadku, po kliknięciu przycisku zobacz zdjęcie (bo chyba każdy kliknie, prawda?), można się nieźle zdziwić.

Facebook uznał, że matematyka jest okrutna

Sami zdecydujcie: czy poniższe zdjęcie zawiera okrutne lub niestosowne treści? Po kliknięciu i przejściu na Facebooka okazuje się, że tak.

Internauci w komentarzach próbują rozgryźć jak do tego doszło. Owszem, dla wielu osób trygonometria może nie być najulubieńszym działem matematyki. Ale wykresy sinusa i cosinusa uznane za drastyczne przez algorytm?

Najpopularniejszą hipotezą jest możliwość odniesienia się do zamachu na World Trade Center, który mógł być rozpoznany na tym zdjęciu (sin i cos jako budynki, linie a i b jako samolot). Bardzo możliwe. Na Facebooku można znaleźć grupy zrzeszające ludzi udostępniających podobne zdjęcia, które mają szansę być automatycznie zablokowane, choć nie powinny. Oczywiście pojawiła się też opinia, że przecież algorytmy uczą się od ludzi, a dla większości takie wykresy są zwyczajnie przerażające.

Ta sytuacja nie jest nowinką, bo zdjęcie udostępniono z innego profilu, na którym znalazło się we wrześniu 2019 roku. Skoro od tamtego czasu nic nie poprawiono, to może jednak algorytm działa poprawnie i treści zawierające wykresy trygonometryczne powinny być oznaczane jako okrutne. Zgadzacie się? ;)

Źródło: @Programista płakał jak commitował (Facebook)