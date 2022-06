Fallout 5 powstanie! Taką informację podał sam Todd Howard. Kiedy nadejdzie? No tu właśnie dochodzimy do tej gorszej wiadomości…

Fallout 5 powstanie. Kiedy?

Za Fallout 5 studio Bethesda zamierza zabrać się dopiero po The Elders Scrolls 6, a z kolei ta zapowiedziana cztery lata temu gra… wciąż znajduje się na etapie przedprodukcyjnym. A jest tak, bo obecnie twórcy skupiają się przede wszystkim na kosmicznym erpegu zatytułowanym Starfield. I tu na szczęście sytuacja wygląda lepiej, bo premiery doczekać mamy się w przyszłym roku. Ostatnio nawet mieliśmy okazję przyjrzeć się tej produkcji z bliska – masz już ten 15-minutowy seans za sobą?

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie jest wykluczony nawet taki scenariusz, w którym Fallout 5 zadebiutuje dopiero w okolicach 2030 roku. Cóż, może lepiej było w ogóle tego nie zapowiadać?

Czekamy już 7 lat. Poczekamy jeszcze 8?

Co zaś się tyczy całej serii, ostatnią odsłoną głównego cyklu był Fallout 4 z 2015 roku. W tak zwanym międzyczasie pojawił się jeszcze sieciowy Fallout 76, który spotkał się z mieszanym przyjęciem, ale Bethesda wciąż wierzy w ten projekt i nie przestaje go rozwijać. Tej jesieni, na przykład, pojawi się nowa aktualizacja zatytułowana The Pitt – jej zwiastun możesz obejrzeć poniżej:

Źródło: Bethesda, Polygon