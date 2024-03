CERT Polska ostrzega przed groźną kampanią cyberprzestępców. Tym razem ich działania zostały wymierzone w osoby korzystające z oferty sieci Orange.

Jak poinformowano w wydanym ostrzeżeniu, od rana 11 marca użytkownicy zaczęli otrzymywać SMS-y o dziwnej treści. Pojawia się w nich informacja o konieczności „odnowienia linii Orange”. To oszustwo, a osoby, które dadzą się nabrać mogą mieć poważne kłopoty, ponieważ celem cyberprzestępców jest kradzież danych logowania do konta Orange.

Fałszywy SMS z Orange

"Nie, Orange Polska wcale nie oczekuje od Was potwierdzenia konta, by "linia pozostała aktywna". To kolejny przykład działań oszustów. Link z SMS-a kieruje rzekomo do strefy klienta. W rzeczywistości to strona wyłudzająca dane logowania do serwisu, bądźcie ostrożni" - czytamy krótkim komunikacie CERT Polska.

rozwiń

Schemat działania oszustów nie jest tutaj zaskakujący, ale eksperci zwracają uwagę na pewien interesujący szczegół.

SMS poza treścią zawiera link, który ma prowadzić na stronę, gdzie możliwe będzie potwierdzenie swojego konta. Na początku pojawia się system captcha, co wedle sugestii CERT Polska może być próbą oszukania zautomatyzowanych systemów bezpieczeństwa. Następna strona do złudzenia przypomina już oficjalną stronę internetową Orange, a po wpisaniu danych pojawia się komunikat z podziękowaniem za „reaktywację linii”.

Jeśli ktokolwiek dał się nabrać i zdecydował się na taki krok, powinien jak najszybciej skontaktować się z biurem obsługi klienta Orange.



Fałszywy SMS z Orange, źródło: cert.orange