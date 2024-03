Aplikacja mObywatel została wzbogacona o kolejną funkcję. O co tym razem postarali się twórcy?

Liczba pobrań aplikacji mObywatel już w 2023 r. przekroczyła 10 mln. Jedna z aplikacji, które warto posiadać w swoim telefonie, systematycznie przechodzi zmiany. Dzięki ostatniej z nich już żaden z użytkowników nigdy nie powinien przeoczyć nowości, jakie wprowadzają twórcy. Ma o to zadbać powiadomienie "Co zmieniło się w aplikacji?", które będzie wyświetlane po zalogowaniu się do omawianej aplikacji (pierwszy raz po aktualizacji).

mObywatel z nową funkcją. Co zmieniło się w aplikacji?

"Aplikacja mObywatel 2.0 szybko się rozwija, a my chcemy, aby każdy był z nią na bieżąco. Dlatego uruchamiamy nowe powiadomienie Co zmieniło się w aplikacji? Od teraz nie ominą Cię ważne zmiany, a nowe funkcje, dokumenty i usługi nie będą miały przed Tobą tajemnic" - piszą twórcy aplikacji.

Powiadomienie ma w przejrzysty sposób przedstawiać listę zmian lub nowych e-usług i dokumentów przygotowanych dla użytkowników aplikacji mObywatel. Będzie zawierało ikony e-usług i/lub dokumentów, których dotkną korekty, a także krótki opis nowości z nimi związanych. Po zapoznaniu się z powiadomieniem wystarczy naciśnięcie przycisku "Przejdź do aplikacji", co spowoduje powrót do ekranu głównego aplikacji.

Dziwny komunikat w mObywatel. Wkrótce rozwiązanie problemu

Jednocześnie mObywatel powinien w najbliższej przyszłości pozbyć się jednego z mankamentów, na jaki skarżą się użytkownicy. Chodzi o błąd „Logowanie biometryczne zostało wyłączone”, który sprawia, że przy każdym ponownym włączeniu aplikacji potrzeba na nowo aktywować tę opcję i ustawiać PIN.

"Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Mamy nadzieję, że nie będzie się on pojawiał od najnowszej wersji aplikacji, czyli 4.27. Gdyby jednak wciąż występował, prosimy o taką informację, żebyśmy mogli monitorować sytuację" - napisano na profilu aplikacji w serwisie X.